Prohibieron ingresar a L-Gante a un shopping

martes, 2 de noviembre de 2021 15:18

Se prohíbe el ingreso sin tapabocas. Ésa es la advertencia que se hace en la mayoría de los locales comerciales del país en plena pandemia, pese a que los casos de coronavirus viene en descenso y el shopping de Resistencia, Chaco, no es la excepción.

Hasta allí llegó Elian Valenzuela, más conocido como L-Gante, en el marco de una gira por por esa provincia, además de Corrientes y Santa Fe. En un momento quiso ir a pasear el shopping pero llegó el freno y la advertencia del personal de seguridad: "Sin barbijo no puede ingresar".

Ante esto decidió armar un cubre cara con una camiseta que un fan le obsequió en la puerta y luego posteó la foto en las redes sociales. “Me olvidé el tapaboca compaaaaaaa”, escribió.

“Vino un fan y le tiró una camiseta de Chaco For Ever, como no tenía barbijo se la puso como bufanda y no le dejaron entrar”, explicó Sergio Nazer, productor de la gira.

Pero eso no fue todo. Esa misma noche quiso ponerse esa camiseta para dar el show pero tampoco pudo hacerlo. Los organizadores le pidieron que evite Chaco For Ever por su rivalidad con Sarmiento.

El escándalo que hubo en San Juan por no respetar los protocolos

El líder de la banda de trap del momento, L-Gante ya protagonizó un escándalo por no respetar los protocolos impuestos por la pandemia y fue en San Juan. Acá estuvo brindando unos show en marzo pasado y por no respetar los protocolos de seguridad sanitaria fue encerrado en los calabozos de la Comisaría Sexta.

En sus Historias de Instagram hizo su descargo. "Los milicos de San Juan contentos porque detuvieron al L-Gante y afuera del hotel robaron una bici. Ahí los tenés a los pelotudos pelotudiando en vez de trabajar. Altos inútiles", escribió junto a una foto de él.

Además, tras dejar la Comisaría se grabó con una valija y posteó: "Me largo. Próximamente: Mendoza" y en otra Historia: "Hasta la próxima San Juan. Me llevo buenos momentos".

Según los primeros datos, la detención se produjo porque el cantante habría accedido a sacarse fotos con sus fans y firmar los autógrafos, hecho que generó revuelo en los presentes.

Desde Relaciones Policiales indicaron que la detención de Valenzuela fue junto con la de Barr Gustavo de 22 años años de edad, oriundo de Buenos Aires. Además se detuvo a 3 jóvenes de Pocito: Braian Alejo de 18 años de edad, Martin Atampiz de 20 años de edad y en menor de 15 años.

Todos quedaron a disposición de la justicia por infringir los artículos 98°, 109°, 113°, 117°, 118° y 162° inc. B de la ley 941-R a disposición del Segundo Juzgado de Falta los mayores y el menor a disposición del Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, vinculados a Expedientes Contravencionales.

Además se hizo saber que se procedió a radiar de circulación un auto, marca BMW, modelo M3, por falta de Rto, Seguro Obligatorio, Cedula Verde, quedando alojado en sede de Cría 6.