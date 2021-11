Züleyha, Tierra Amarga: avances del desconcertante capítulo de este viernes 19

viernes, 19 de noviembre de 2021 00:00

Una estrategia de perseverancia parece dar sus primeros frutos en "Züleyha Tierra Amarga" y los resultados se verán en el capítulo de este viernes a las 17:45 hs. por Telefe.

Hay un gran evento en Cucurova y se trata de la inauguración de una escuela. Todos los integrantes de la alta sociedad están en el acto que lleva adelante la familia Akkaya. Más cercanos, Yilmaz y Müjgan se muestran juntos mientras que Hünkar Yaman va a escuchar a Ali Rajmet Fekeli.

Él, en su discurso, va a sorprender: "es un gran honor para mí inaugurar esta escuela en la que nuestros niños de Cucurova podrán venir a estudiar. Hay una persona muy especial con la que me gustaría compartir este honor. Si no fuera por ella, no estaría con ustedes en este momento. Querida señora Behice...".

A los aplausos, se suman las caras de sorpresa y Hünkar no puede ocultar su fastidio al verlos juntos. Behice corta la cinta roja y al dejar inaugurada la escuela, vio que lleva su nombre. ¿Fekeli se enamoró de ella?

Pero a Hünkar, le hace ruido la misteriosa tía de Müjgan. Por eso se contacta con un investigador y le pide que vaya a Estambul a averiguar todo de ella. "Averigüa lo que sea. Habla con amigos, vecinos y enemigos; si se casó y todo lo que hizo desde joven y antes de venir aquí", le ordena. ¿Qué descubrirá?