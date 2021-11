Una conocida actriz turca dejó Twitter por los haters y la "gente mala"

viernes, 19 de noviembre de 2021 00:00

La actriz Seda Bakan, conocida por interpretar a 'Ferda' en la serie Doctor Milagro, completó el rodaje de su serie Another Self, que fue filmada para Netflix, en Cunda. Mientras aguarda por el estreno, confesó que dejó una red social por considerarla "tóxica".

Después del rodaje de Another Self, en el que compartió los papeles principales con nombres influyentes como Seda Bakan, Tuba Büyüküstün, Murat Boz, Serkan Altunorak, Firat Tanis y Riza Kocaoglu, realizó una entrevista para la revista Samdan Plus en Estambul.

Expresó: “estoy muy feliz. Todo está bien, se acaba de completar el rodaje de la última serie. Anuncios y otros trabajos en curso. Puedo disponer de tiempo para mi bebé y mi familia. Trabajar siempre me hace sentir bien. Trabajamos en Cunda Island este verano para una plataforma digital. Se siente bien trabajar en un ambiente tan agradable en otro lugar que no sea Estambul. Hacía buen tiempo. La gente era agradable. Ambos trabajamos y nos divertimos ".

Además agregó “algunas personas pueden ser felices con cualquier cosa y con todo. Está contento con el olor a tilo y pastel en la casa, algunos por conducir un automóvil caro, otros por su colección de zapatos. Algunas personas están felices de no gastar su dinero y mantenerlo al margen. La definición de felicidad es diferente para todos. Me conozco bien. Quizás sea por mi trabajo y porque siempre me escucho a mí mismo. Sinceramente, estoy feliz de estar sana. Estoy feliz de estar en paz”.

En ese momento explicó por qué dejó Twitter: “no soy alguien que tenga un problema conmigo mismo. Tuve una infancia feliz, crecí en una familia que ama a la gente. Una verdadera familia turca. Ya sabes, en Twitter, siempre decimos "De ninguna manera, la gente no puede ser tan mala" o algo así. Por eso dejé Twitter. Había tantas publicaciones negativas y maliciosas que no quería creer que la gente fuera tan mala. Esto altera mi equilibrio. Por eso me mantengo alejada de todo lo que es malo para mí. No puedo creer que la gente pueda ser tan mala”.