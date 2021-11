Mavys Álvarez aseguró que Diego Maradona la indujo a las drogas

viernes, 19 de noviembre de 2021 01:15

La cubana Mavys Álvarez declaró hoy ante la Justicia Federal sobre su vínculo con Diego Maradona y ante una investigación por posibles hechos de trata de personas. La joven contó cómo conoció a Maradona allá en Cuba cuando ella apenas tenía 15 años y sobre su estadía de dos meses en Argentina, donde vino tras un pedido de Diego y una autorización que le dio el entonces presidente de la Isla Fidel Castro.

Mavys, hoy de 37 años, relató episodios donde Maradona se mostraba como una persona de mucho poder a tal punto que logró que Castro le diera el visto bueno para que, con 15 años, pudiera viajar al país allá por el 2000. Ella contó que Maradona era una persona violenta y reveló que en una ocasión le dejó drogas para consumir y como ella no lo hizo, el ídolo le revoleo objetos.

Además contó que estando en una habitación de un hotel de Cuba, su madre la fue a buscar y Diego no le permitió salir. Ella refirió que su familia estaba al tanto de la relación con Maradona pero lo más duro y que arrebató el llanto de la joven al declarar fue cuando dijo que ingreso al mundo de las drogas al conocer al Diez.

Sobre eso, dijo que Maradona se drogaba y le daba de consumir a ella, que le provoco una adicción de la cual salió años más tarde para preservar su familia con la que vive hoy. Según su relato, las drogas eran conseguidas para Maradona y su entorno por el empresario Carlos Ferro Viera, entonces amigo de Maradona y denunciado en la causa.

Mavys también hizo referencia a que cuando estuvo en Argentina, Maradona le insistió, pese a que ella no quería, para que mediante cirugía plástica se aumente el busto. En ese sentido, recuerda haberlo visto al médico personal de Maradona, Alfredo Cae, por análisis previos y que luego se hizo la cirugía. También recordó que a los pocos días Maradona la llevó montando sobre un caballo en un campo, y que eso provocó que se le salieran los puntos.

En su declaración definió a Maradona como una persona muy celosa, adicto y con episodios de violencia de las cuales ella fue víctima. Mavys dijo que ella se volvió a Cuba y que a unos meses nuevamente se relacionó con quien había sido su primer novio, hoy esposo y con quien tiene dos hijos.

Además, recordó que Maradona la llamó después de un tiempo cuando el volvió a Cuba, y ella le pidió no lo hiciera nunca más.

La declaración fue bajo método de cámara gesell, un psicólogo le hacía las preguntas que le trasladaban los abogados de los denunciados y así éstos nunca tuvieron contacto directo con ella, pues estaban en habitaciones distintas y conectados por circuito cerrado. Los denunciados por Mavys son Omar Suárez, ex dueño del boliche Cocodrilo; el ex asistente Gabriel Buono; el ex manager Guillermo Cópola y dos amigos del Diez Carlos Ferro Viera y Mariano Israelit. La causa está en manos del juez Daniel Rafecas quien la delegó en el fiscal Carlos Rivolo.