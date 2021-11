Las condiciones que impuso la China Suárez para la entrevista: "Solo quería hablar de..."

jueves, 18 de noviembre de 2021 08:46

Luego de pasar un mes y medio en Madrid para comenzar el rodaje de Objeto, una película de Jorge Dorado que la tiene como protagonista junto a Álvaro Morte, uno de los protagonistas de La casa de papel, y Verónica Echegui, en los últimos días la China Suárez se instaló en Jujuy para continuar con el proyecto que representa su tan ansiado salto internacional.

Y como era de esperarse, su presencia revolucionó a sus fanáticos jujeños, quienes no dudaron en compartir en las redes sociales diferentes imágenes de la actriz recorriendo los puntos turísticos de la provincia acompañada por Magnolia y Amancio, los hijos que tuvo con Benjamín Vicuña. Pero además, el martes 16 fue sorprendida por el periodista Cristian Mamani mientras comía en un restaurante de Purmamarca y aunque accedió a darle una entrevista, puso importantes requisitos.

"Estaba almorzando y le preguntamos si podíamos hacerle una nota. Nos dijo: 'Ahora estoy comiendo, termino y lo hacemos'", reveló el periodista en diálogo con Intrusos. Y continuó: "Cuando terminó se acercó y nos pidió no hablar de su vida privada, porque todo el mundo quería saber sobre Wanda e Icardi, y tampoco quiso hablar de la película. Solo quería hablar de su estadía en Jujuy".

"Estoy muy contenta de estar acá trabajando con mi familia, amigos y compañeros. Me encanta Jujuy, nunca había estado acá y tuve la posibilidad de conocer Tilcara, Purmamarca y después me voy a filmar. Me queda un viaje pendiente para conocer todo de vacaciones", contó la actriz en la entrevista. Y explicó por qué su paso por la provincia norteña hizo que recordara su niñez: "Mi papá era de Santa y toda su familia de parte de él. Me crié escuchando folklore e íbamos a una peña muy parecida a la que visitamos acá, entonces fue como volver a la infancia".

Fiel a lo que había pedido, la China no habló del "Wandagate" pero sí habló públicamente luego del escándalo en el que fue señalada como tercera en discordia. Antes de viajar, grabó una entrevista con Alejandro Fantino para la plataforma Star+ en la que sí permitió que ahondaran en su vida privada, pero todavía no tiene fecha de estreno. Eso sí, se rumoreó que podría publicarse luego de que Telefe emita el programa especial de Susana Giménez con Wanda Nara.