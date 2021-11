La experiencia paranormal de Mercedes Morán en el teatro

jueves, 18 de noviembre de 2021 12:10

A los 66 años, Mercedes Morán es considerada una de las mejores actrices argentinas y lleva casi medio siglo trabajando en teatro, cine y televisión. Y en su debut sobre las tablas, con la obra El efecto de los rayos gamma en las caléndulas, vivió una experiencia paranormal que la marcó para siempre. Al término de la función, el camarín que compartía con sus compañeras de elenco se llenó de gente que quería felicitarlas y, como todavía no se había sacado su traje, decidió ir al baño para poder cambiarse tranquila.

"Llego al baño, meto la mano para prender la luz y me encuentro con otra mano, que en ese momento pensé que también estaba intentando encontrar la perilla de la luz", recordó en diálogo con Jey Mammon en Los Mammones. En ese momento pensó que era el asistente del espectáculo, pero cuando le habló nadie le respondió, entonces acudió a Atilio Veronelli, que estaba en el escenario para que fuera a revisar el baño pero estaba vacío.

Enseguida quiso compartir su experiencia con el resto de sus compañeros, quienes no le prestaron mucha atención ante la adrenalina del estreno. Pero Jaime Kogan, quien dirigía el teatro Pairó, le dio una explicación sobre lo ocurrido. "Me dijo: 'Quedate tranquila. Fuiste bendecida. La historia cuenta que acá hay un fantasma de una vieja actriz que murió en escena y cuando sucede este tipo de cosas es una buena señal'. Era mi estreno así que lo tomé como eso", explicó la artista y señaló que Kogan era un hombre muy escéptico.

"Fue una bendición para mí porque este trabajo me da mucha felicidad, porque era una época en la que mi temor era poder vivir de este trabajo, que era lo único a lo que aspiraba. Es en el único lugar en el que he mantenido vivo siempre mi deseo, mi imaginación. En ese sentido fue una bendición", profundizó. "Nunca pensé mi trabajo en términos de carrera. Nunca. No tengo estrategias para eso, mi única estrategia es que lo próximo me despierte deseo y sea diferente a lo de exterior", concluyó la intérprete que este año estrenó El Reino, una serie argentina para la plataforma de Netflix.