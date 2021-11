Danna Paola y Camilo estuvieron en Por el Mundo y desataron la locura de los fans

jueves, 18 de noviembre de 2021 00:35

Por el Mundo sorprendió este miércoles con dos invitados internacionales que revolucionaron a los fanáticos. En esta ocasión Marley estuvo con Camilo y Danna Paola y los entrevistó, generando que fuera tendencia en Twitter pero no sólo en Argentina sino en el mundo.

De la mano de Moria Casán y Mirko, el programa visitó algunos de los mejores lugares de Las Vegas, en Estados Unidos, y luego Marley se dio lugar para visitar a los cantantes que están nominados para los Latin Grammy.

El primero en ser visitado fue Camilo a quien Mirko sorprendió llevándole un regalo para su futuro hijo, Índigo. "Es la primera vez que viene a unos Grammy, Evaluna y estoy muy feliz", expresó el joven quien contó que estaba en Londres cuando supo la sorprendente nominación.

"Ahí me enteré de la primera nominación, luego de la segunda y me llamó Evaluna y me dijo 'creo que sos el más nominado'", contó el cantante quien después recordó el momento en el que le dijo que estaba nominado en 10 categorías.

En medio de esa alegría se dio un momento para contar cómo fue que anunciaron a toda la familia la futura llegada de su hijo. "Ha sido muy impresionante lo que pasó con Índigo, la gente vivió la noticia como muy familiar, es como casi un primo tuyo, muy cercano. Eso significa que la relación que tenemos con la tribu es muy honesto y real", destacó.

Después llegó el momento en el que Marley entrevistó a Danna Paola. Allí el pequeño Mirko fue el protagonista de escenas muy graciosas. "Yo traigo unas plataformas muy altas y creo que está fascinado por la plataforma", dijo ella entre risas al comienzo de la entrevista refiriéndose al niño que no paraba de dar vueltas a su alrededor.

"Estoy muy ilusionada, agradecida, apenas estoy creyéndola y estoy muy agradecida también", expresó la la actriz y compositora mexicana cuyas palabras luego fueron interrumpidas por el hijo de Marley a quien se le metió una piedra en la zapatilla.

En el momento de "solucionar" ese incómodo momento, el conductor de Por el Mundo le contó a la cantante que habían estado en un parque donde había grúas y el niño es fanático. "Yo estuve en una excavadora porque era mi sueño", destacó el pequeño.

Mirko quedó así uD83EuDD21 con su grúa al lado de Danna JSKSKAKKSKA #PorElMundo pic.twitter.com/x8dBPaK3DA — Melali uD83EuDDF8 (@MelaliEsporrera) November 18, 2021

Luego Danna sorprendida expresó: "llegaste a cumplir sueños, no?, yo también. Estamos en la misma". Pero esas palabras despertaron la intriga en el menor quien le preguntó: "¿y vos qué hiciste?".

"Yo estoy nominada a un Latin Grammy y voy a cantar también", agregó ella quien definió a Mau y Ricky como muy buenos amigos.

"Lucrecia fue algo que me cambió el panorama de mi vida, de mi carrera. No me esperaba el éxito de la serie 'elite' que fue muy sorpresivo para mi. Fue un ciclo muy importante para mi y no le había dado la oportunidad a la música y era el momento de ir a buscar mi sueño"