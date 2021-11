Nuevo round: Flavio Azzaro criticó a Pampita por defender a Roberto García Moritán

miércoles, 17 de noviembre de 2021 14:39

Luego de las elecciones legislativas, en las que se convirtió en legislador, Roberto García Moritán visitó la mesa de Polémica en el bar y protagonizó un fuerte cruce con Flavio Azzaro. "¡No te conoce nadie, mostro! ¡Sos el marido de Pampita! ¡Nada más! ¡El día que te deje Pampita, te ponés un maxikiosco!", manifestó el periodista en tono elevado, mientras le recriminaba al empresario su visión de la economía nacional.

El flamante político no se quedó callado. "Sos un maleducado, pero me llena de orgullo, olvídate. Lo sos por tu forma de hablar, por tu forma de pensar. Sos una persona que está poco educada, muy poco educada, pero mal no te va, dentro de todo. Por tu capacidad no te va mal", respondió y dio por cerrado el tema. Pero horas más tarde, su esposa salió a defenderlo.

"Vi el cruce, y a mí me parece que cuando invitás a alguien a un programa tiene que haber cierto respeto con el invitado. Me pareció, más allá de los comentarios de él, que la producción y el conductor no tuvieron el respeto que merecía Robert", se quejó en diálogo con Intrusos y aseguró que no la actitud de Azzaro no la tomó por sorpresa pero que esperaba que Mariano Iúdica interviniera para calmar las aguas.

Pero eso no fue todo, en las redes sociales, la modelo disparó con munición pesada al compartir una entrevista que Valeria Degenero, expareja del periodista, daba detalles de su rutina lejos de las cámaras. "El gran plan con Azzaro era fideos con manteca y rivotril", reza el título de la nota que publicó revista Pronto años atrás.

Y ante la defensa de Pampita a García Moritán, el panelista de Polémica en el bar hizo un fuerte descargo en contra de su reacción. "Ella trabaja en un programa que es un quilombo. Vive del debate, y está todo bien. Dice ‘mi marido hace dos décadas que está en la gastronomía’. Bueno, que vaya a hablar en Utilísima. Igual está bien, a él le sirvió y a mí también porque hablaron todo el día de él, sino no hablaban nunca más", empezó el periodista.

"Generalmente, lo que pasa entre dos personas tiene que quedar ahí, o sea es como que mi novia salga a defenderme a mí, queda medio feo. Nada más", señaló, molesto por la actitud de Pampita y se negó a responder por las declaraciones de su exnovia. "Eso fue hace mucho, estaba soltero y como no había queso, rallaba otra cosa", declaró.

Además, explicó por qué estaba molesto con el economista. "Yo tenía medio una cosita ahí con él y prefería que listo… los chetos a mí casi siempre de entrada me caen mal, de entrada. Después puede estar todo bien, pero de entrada sos cheto y encima del PRO, es como que hay una barrera", dijo. Y aclaró: "Mi vieja tiene un kiosko hace 34 años, pero es una manera de decir, ‘el día que no esté Pampita no va a tener más aire’, a eso me refería".

Más allá del ida y vuelta entre la jurado de ShowMatch y el periodista, minutos más tarde García Moritán salió al aire por teléfono y dio por concluido su enfrentamiento. "Está todo fantástico", cerró.

Con información de Noticias Argentinas