La China Suárez rompió el silencio en Jujuy

miércoles, 17 de noviembre de 2021 18:17

Desde Jujuy, donde pasa unos días por el rodaje de su nueva película, Objeto, la China Suárez rompió el silencio. La actriz decidió hablar con un medio de aquella provincia para contar cómo vive el rodaje del film y lo que le parece los lugares de filmación.

Luego de pasar un mes y medio en Madrid, por la primera parte de la filmación, llegó a la Argentina y tras unos días en Capital Federal, viajó a Jujuy donde se reencontró con los compañeros de elenco. La película de Jorge Dorado, tiene como protagonista además a Álvaro Morte, uno de los protagonistas de La casa de papel, y Verónica Echegui.

Hasta allí viajó con Magnolia y Amancio, los hijos que tuvo con Benjamín Vicuña, y, en un momento de relax, accedió a hablar con un periodista jujeño. Pero, a pesar que toda la mirada estaba puesta en las declaraciones que pudiera dar de lo que pasó con Wanda Nara y Mauro Icardi, prefirió guardar silencio y evitó hablar del tema.

"Estaba almorzando y le preguntamos si podíamos hacerle una nota. Nos dijo: 'Ahora estoy comiendo, termino y lo hacemos'", comenzó revelando el periodista Cristian Mamani sobre la nota que dio el martes pasado tras almorzar en un restaurante de Purmamarca.

"Cuando terminó se acercó y nos pidió no hablar de su vida privada, porque todo el mundo quería saber sobre Wanda e Icardi, y tampoco quiso hablar de la película. Solo quería hablar de su estadía en Jujuy", agregó el periodista en Intrusos.

El video de la nota que brindó al periodista se difundió en el portal Somos Jujuy y luego Intrusos la reprodujo en su programa. Allí se la puede ver con su look morocha y con grandes lentes negros.

"Estoy muy contenta de estar acá trabajando con mi familia, amigos y compañeros. Me encanta Jujuy, nunca había estado acá y tuve la posibilidad de conocer Tilcara, Purmamarca y después me voy a filmar. Me queda un viaje pendiente para conocer todo de vacaciones", contó la actriz en la entrevista.

También explicó por qué su paso por la provincia norteña hizo que recordara su niñez: "Mi papá era de Salta y toda su familia de parte de él. Me crié escuchando folklore e íbamos a una peña muy parecida a la que visitamos acá, entonces fue como volver a la infancia".