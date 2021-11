Fuertes declaraciones de Özge Özder, la actriz que interpretó a Kivilcim en Doctor Milagro

miércoles, 17 de noviembre de 2021 16:42

Fue sin dudas uno de los personajes más fuertes de la Primera Temporada de Doctor Milagro. En el principio de la Segunda Temporada su personaje, Kivilcim, había logrado dar un cambio rotundo y de la mano de este giro, su historia llegó al final. La actriz Özge Özder atraviesa una nueva etapa de su vida, incluso con una mayor estabilidad de la mano de su trabajo.

Feliz por haber alcanzado su mayor deseo, ser madre después de los 42 años, atraviesa un muy buen momento en su vida, desde lo personal. De hecho se animó a dar un nuevo giro e incursionó en el mundo de la dirección. Lo hizo ni más ni menos que con el video musical de la canción de su marido, Sinan Güleryüz.

La canción se llama 'Yak Yakacaksan' y ella fue su directora. En el contexto de la presentación formal del mismo, Özder hizo declaraciones que sacudieron a muchos, después de que su marido habló con los periodistas del buen momento laboral que tiene.

“Es una noche muy emocionante para mí. Mi hermano Yasin y yo habíamos trabajado en una canción antes. Esta canción sonó como una bomba. Hemos alcanzado un buen número de descanso en una semana, con el hermoso ojo de mi hermosa esposa. Özge diseñó nuestro video con muy buenas ideas", expresó Sinan Güleryüz.

Por su parte, Özge Özder, tomó la palabra y dijo, según reprodujo la CNN Turquía: “Intentamos reflejar lo que la canción nos hizo sentir en los duetos que hicimos hasta ahora. Intentamos ser sinceros. Hicimos un trabajo que cuenta la historia de la canción, no algo que hace un espectáculo y habla. Esta canción nos emocionó un poco más".

“Creo que las parejas que son felices, tienen buenas amistades y son buenos compañeros de viaje, son felices en todos los campos. Así es como veo el matrimonio. Afortunadamente, conocí a alguien que se parece a mí y tuvimos un bebé. Todo está bien", agregó la actriz que fue mamá en febrero pasado.

Con respecto al cuidado de su bebé, agregó: "hay una pandemia y estoy un poco anticuada... No prefiero un cuidador. No puedo confiar en él cuando está en manos de otros. Cuando presiono los límites de la tolerancia de los demás, digo, '¿Qué le pasa?' Leemos cosas muy malas. Su abuela está en casa y su padre trabaja por la noche. No tengo el trabajo todos los días, dos o tres días a la semana. Por lo tanto, creo que podemos cuidarla nosotros 3".

Por otro lado, Özge Özder, quien interpretó al personaje de Kivilcim en la serie de televisión Mucize Doktor, se refirió al trabajo que le trabajo estabilidad y la hace sentir bien: "Loyalty". A diferencia de lo que le ocurrió en la historia de Ali Vefa, en la serie que hoy protagoniza el éxito la acompaña.

“Es nuestro segundo año y creo que obtiene los ratings que se merece. No es una gran sorpresa para mí. Que haya la más mínima aspereza, que no nos penetre, todo se dibuja desde el principio. Nuestra audiencia no es infiel”, finalizó.

El día que se fue la actriz de Doctor Milagro

Kivilcim, la "malvada" de Doctor Milagro, que por ambición se enfrentó a su hijastra Beliz (Hazal Türesan) y quedó embarazada por inseminación, murió tras ser secuestrada por un paciente que la llevó al subsuelo del hospital y allí hubo luego una explosión.

Este desenlace revolucionó a los seguidores de la ficción que no dudaron en volcarse a las redes sociales para manifestarse por esta salida abrupta del personaje. Tal es así, que el nombre del personaje, Kivilcim, fue tendencia en Twitter el viernes en la noche, en octavo lugar. ¿Qué pasó?, ¿la despidieron?. ¿renunció a la ficción turca?

Ante este escenario, la actriz hizo 2 publicaciones en las redes sociales para explicarle a sus seguidores lo ocurrido. El primer posteo fue en Twitter donde afirmó que la decisión de su salida también fue una sorpresa para ella, y dijo que eso fue iniciativa de los productores de la serie.

En Twitter escribió: "Queridos míos, me escriben desde todos los canales a los que pueden llegar y están enojados conmigo, ¡pero la decisión que tomó Miracle Doctor sobre Kivilcim no es mi decisión! El título de" izquierda "en las noticias es muy engañoso. La decisión no es mía y lo siento mucho más que tú .. con cariño ... "

Luego, al tiempo, Özge Özder hizo un largo descargo en Instagram donde explicó con más detalle cómo se siente por esta salida. Primero le habló a su personaje, Kivilcim, y le confesó que ella siempre se preguntará cómo hubiera sido todo si no le daban tal abrupto final y en cambio lo extendían con ese perfil bueno que mostró al principio de la Segunda Temporada.

El texto que publicó es el siguiente:

Quería escribirte cosas lindas ... Porque esta noche nos despedimos de ti para siempre ... El nuestro ha sido un proceso de separación difícil y parece que siempre será difícil ... Porque una parte de mí siempre se preguntará qué tu historia hubiera sido como si hubieras experimentado tu transformación. Afortunadamente, te despediste con una descripción similar al yin yang que mantiene el mundo en equilibrio .. Buena suerte, querida mujer fuego ..

Creo que lo más difícil de la separación y cualquier tipo de despedida es tener que separarse de sus seres queridos y familiares. Mantenerse fuera de esa vida compartida de la que se siente parte, esa historia compartida que vivieron y crearon juntos ...

Por supuesto, hubo momentos en los que me costó entenderte. Pero nunca rechacé a alguien que no entendía, ni siquiera en la vida real, no dije "de ninguna manera", no lo excluí. Intenté volver interpretarte y entenderte y hasta tus peores partes. Porque esta fue mi tarea. Te hemos dado vida. Espero que tus huellas y el legado que dejaste a la historia sigan creando milagros .. Porque recuerda, basta con dejar real huellas y añadir un alma pequeña para ser inolvidable ...

Un infinito agradecimiento a toda la familia #mucizedoktor y a todos esos buenos corazones que nos han hecho sentir su apoyo hasta el día de hoy, que siempre me han cuidado a mí y a mi #Kivilcim, empatizaron, empatizaron y abrazaron con mensajes como la lluvia ... Para cumplir otros personajes y otras historias que respiraremos juntos y esperamos volver a abrazarte, querido público ... Nuestro reencuentro está muy cerca ? Pd: Aunque no puedo responder a tus mensajes y comentarios, leo desde todas las plataformas uno por uno. uno y los quiero mucho a todos.