Masterchef Celebrity Argentina ya tiene su primer eliminado

martes, 16 de noviembre de 2021 00:00

En una jornada inédita de eliminación, que se desarrolló no un domingo sino un lunes, Masterchef Celebrity Argentina dejó un competidor fuera del certamen. Los competidores se enfrentaron al desafío de hacer un plato típicamente argentino: milanesa con 2 guarniciones.

A esta instancia, llegaron Tití Fernández, Paulo Kablan, Denise Dumas, Charlotte Caniggia, Mery del Cerro, Luisa Albioni, José Luis Giogi y Héctor “el Negro” Enrique. Los 8 participantes trataron de hacer lo mejor de sí para convencer al jurado integrado por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

Sin embargo hubo 2 que no convencieron y quedaron sentenciados: Mery del Cerro y José Luis Giogi. La primera hizo milanesa con ensalada de calabazas asadasa, coliflor y ricotta. Por su parte, milanesa de ternera con ensalada de zanahoria, huevo y mayonesa casera.

Tras evaluar los 2 platos, el jurado decidió que quien debía abandonar el certamen era José Luis Giogi. "No llegamos a conocerte, más allá de lo que ya te conocemos y todo el mundo te conoce. Muchas gracias por haber pasado este breve momento con nosotros", expresó Donato de Santis al momento de despedirlo.

Luego Damián Betular destacó que ahora se va "sabiendo hacer milanesas". "Buena vida y seguí con ese humor que tanto te caracteriza", destacó a lo que Germán destacó que él hizo el mejor papilón de Masterchef.

"Fue un honor que me hayan convocado, me hayan invitado y me hayan cuidado", finalizó José Luis al momento de despedirse.