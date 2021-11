La casa en orden: Wanda Nara y Mauro Icardi regresaron a París

lunes, 15 de noviembre de 2021 14:49

Luego de un mes cargado de escándalos, parece que en el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a reinar la paz. La mediática y el futbolista tuvieron una "luna de miel" en Dubai y luego de cuatro días en los que pudieron estar solos, ella anunció en sus redes sociales que está lista para enfocarse en el bienestar de su familia y perdonar al futbolista por su infidelidad con la China Suárez.

"Después de 4 días inolvidables, volvemos a casa... nos esperan las 5 personitas más importantes de nuestras vida", escribió junto a una selfie con su marido, haciendo referencia a Valentino, Constantino y Benedicto -los varones que tuvo con Maxi López-, Francesca e Isabella -fruto de su relación con Icardi. Luego, en sus historias de Instagram mostró un portarretratos con una postal familiar y agregó: "Lo más valioso que podemos tener... una familia. Y la mía les puedo asegurar que es la más hermosa".

Cabe recordar que cuando se desató el escándalo, luego de haber descubierto las conversaciones por Telegram que mantenían su marido y la actriz, Wanda pasó varios días muy enojada, en los que volcó su furia en las redes sociales. Pero con el pasó del tiempo cedió ante los reiterados intentos de Mauro para recomponer la pareja.

Sin embargo, la empresaria no tardó en recibir mails anónimos con los que confirmó que el vínculo entre Mauro y la China no quedó en la virtualidad, ya que tuvieron un encuentro cara a cara en París cuando ella estaba de viaje con su hermana Zaira. "Estoy bien, sola, trabajando y no quiero saber nada más de nada’", manifestó en diálogo con Yanina Latorre mientras se recluía en Milán por cuestiones laborales. Y aunque parecía que estaba todo dado para iniciar el trámite de divorcio, la pareja viajó a Dubai y la rubia volvió a lucir su alianza.

Durante los primeros días, Nara evitó mostrar a Mauro en sus redes, mientras que él subió varias imágenes con las que se evidenciaba que estaban juntos y muy bien. "Juntos podemos conseguir lo que separados solo habríamos soñado", escribió en uno de los posteos que compartió con sus seguidores. "Vivamos momentos únicos, de esos que no vuelven, de esos que son instantes, de esos que nos llenan por un ratito,de esos que son por un segundo pero que son para siempre", fue otra de sus dedicatorias. Y además, mostró cómo sorprendió a su esposa en su cuarto de hotel con globos rojos en forma de corazón y pétalos de rosa.

Ahora que retornaron a la capital francesa, no solo retomarán los compromisos laborales que cada uno tiene allí, sino que están esperando a Susana Giménez, quien viajará exclusivamente para entrevistar al matrimonio y mostrar cómo es su vida. "Yo quiero saber lo que ella dice. Ella a mí nunca me miente", adelantó la diva. Pero la mediática, no se mostró tan dispuesta a dar detalles sobre su crisis matrimonial. "¿Susana dijo que voy a contar todo? No sé que voy a decir. Tengo hijos grandes que sufrieron mucho", dijo Wanda en diálogo con Ángel De Brito.

Con información de Noticias Argentinas