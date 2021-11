Tras Doctor Milagro: Sinem Ünsal, "Nazli", hizo una sorpresiva declaración

domingo, 14 de noviembre de 2021 00:00

Su personaje conquistó los corazones del fandom en Argentina. Interpretó a Nazli, la novia de Ali Vefa, en Doctor Milagro y supo ganarse un lugar en el reconocimiento del público. Su nombre es Sinem Ünsal y hoy no sólo es apreciada en Argentina sino en varias partes del mundo.

En los últimos días, la joven actriz, que alcanzó renombre con Doctor Milagro, concedió una entrevista a la revista "Women's Shine", donde brindó una sorpresiva declaración. Es que más allá de mostrarse en la ficción turca como una joven sensible en los sentimientos con su novio con autismo, en la vida real poco se conoce realmente de su vida privada.

Por eso, las palabras que brindó en esa entrevista alcanzaron repercusión internacional rápidamente. “El sentido de pertenencia no es algo que apruebe mucho. Intento no desarrollar esos sentimientos por nadie. No quiero ser material para los demás", comenzó expresando en la extensa entrevista.

En otro fragmento de la nota, que reprodujo el portal turco Posta, señaló: "Ni siquiera puedo mostrar mi amor a alguien cercano a mí hasta que algo se desborda dentro de mí".

“Mi vida no siempre es color de rosa. Puedo enrollarme involuntariamente en situaciones que no quiero", agregó sorprendiendo a todos y finalizó: “Vivo con mis sueños. No lo llames loco, imagínate".