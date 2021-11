Lady Gaga y su mensaje para las mujeres: "aguanten y si sobreviven, traten de mantenerse íntegras"

domingo, 14 de noviembre de 2021 14:01

La cantante y actriz Lady Gaga, quien se encuentra en la ciudad de Milán, Italia, para el estreno de “La casa Gucci”, la película de Ridley Scott sobre el asesinato de Maurizio Gucci en 1995, lanzó hoy un vibrante “mensaje a las mujeres”: “Si creen que no importan, aguanten; si sobreviven, traten de mantenerse íntegras”.



Sobre el papel que cubre en el film, estelarizado por Salma Hayek, Jared Leto y Adam Driver, apuntó: “Patrizia Reggiani cometió un error enorme y creo que aún hoy vive con un gran pesar”, dijo en declaraciones a los medios sobre la mujer que ordenó el asesinato de su marido, un crimen por el que pasó 18 años en prisión.





La artista aseguró que ese papel fue “un enorme reto” para ella, pero que había encontrado “una manera de querer” a Reggiani “porque era una joven provinciana que soñaba en grande y quería vivir una vida mejor”, destacó a la prensa italiana.



“Creo que muchas mujeres dicen que simplemente buscan dinero y quieren casarse con hombres ricos”; una imagen que no le gusta “porque para muchas es solo una manera de sobrevivir: cuando sos chica te dicen que solo importa si un hombre se arrodilla y te pide en matrimonio y si sos hermosa; esto me lo han enseñado a mí y a Patricia también".



La actriz y cantante mostró su deseo de que “haya una reflexión sobre las mujeres cuando se las lleva más allá del límite; Patrizia fue empujada más allá del límite, se produjo un asesinato, porque todo se centró en el negocio y no en ella. Deberían haberle prestado atención", señaló.