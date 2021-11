"No la corregía": el dulce "reto" de Darío Barassi a su esposa Luli

viernes, 12 de noviembre de 2021 00:09

El sanjuanino Darío Barassi está enamorado de su familia y lo comparte cada vez que puede. Este jueves, el conductor de "100 argentinos dicen" contó una anécdota que hizo reaccionar a su fandom de una forma "adorable".

Con una foto en la que se lo ve con su hija Emilia "pipi" y su esposa Luli Gómez Centurión, dijo: "Enamorado de las dos a otro nivel.

Ya las extraño. Mi hija acá decía que yo me parecía a un lobo marino. Mi mujer no la corregía. Yo me reía".

Y cerró reflexionando: "Es eso. Está ahí la cuestión. El abrazo. La risa. El momento. La unión. Me tome un champgancito... Mejor dejo el celu". ¡Un tierno!

Por otra parte, el conductor sanjuanino mostró su "chispa" en pleno programa este miércoles cuando se animó a ponerse en la piel de una de las figuras más queridas por los seguidores de las ficciones de Disney: Fiona.

“Soy Fiona, estoy igual chicos. ¿Esto sale? Está muy bien logrado eh, un aplauso para Belu que lo está dejando todo”, expresó Barassi mientras tenía una foto del personaje de Shrek en su celular y se sometía a un "cambio de look" de la mano de sus maquilladores.

“Me lo imagino a Iván de Pineda diciendo vení, vestime de príncipe. Iván, no compitamos, esto yo lo hago porque no tengo tu conocimiento Iván”, lanzó entre risas apuntando a su competidor por Telefe, el conductor de Pasapalabra.

Luego se refirió al resultado de ese "cambio de look": "Che, estoy linda eh. Gigi, ya que lo hicimos, habría que conseguir un vestido... Debería sacarme el saco ¿no? No siento Fiona, no está pasando, soy una gorda en un spa chicos, no”.