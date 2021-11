La China se sinceró con Wanda: "que tu marido no te mienta y te diga la verdad"

viernes, 12 de noviembre de 2021 17:15

Mientras disfruta de una luna de miel en Dubai junto a Mauro Icardi, a casi un mes de que estallara en los medios su crisis matrimonial en la que la China Suárez fue señalada como la tercera en discordia, Wanda Nara confirmó que habló con la actriz luego de descubrir la infidelidad del futbolista. "La charla duró 40 minutos", le confió a Ángel De Brito.

Si bien no quiso ahondar en el contenido, en los últimos días trascendieron algunos diálogos que las chicas habrían mantenido. "Es cierto que estuve con tu marido. Quedate tranquila, que no llegamos a consumar porque Mauro no pudo", le habría dicho la actriz a la mediática. Y responsabilizó al jugador del Paris Saint-Germain por la infidelidad: "El que empezó todo fue tu marido, que no te mienta y que te diga la verdad, porque vos me tiraste todas las tintas a mí y el que empezó fue tu marido".

Más allá de su enojo, Wanda se muestra reconciliada con Icardi en Dubai y hasta volvió a lucir su alianza. Sin embargo, en diálogo con el conductor de Los ángeles de la mañana, se mostró nerviosa por la entrevista que le dará a Susana Giménez la próxima semana. "Wanda me contó que la entrevista con Susana Giménez va a durar tres días. Le dije: ‘Dijo Su que vos ibas a contar todo’. Ella contestó: ‘¿Dijo eso? No sé qué voy a decir. Tengo hijos grandes que sufrieron mucho", reveló el periodista.

Por su parte, la diva se refirió al programa especial que se emitirá por Telefe. "Yo quiero saber lo que ella dice. Ella a mí nunca me miente. ¿Te acordás cuando decía que era virgen? Vino a mi programa y yo le pregunté. Le dije ‘Wanda, todos dicen esto’ y me dijo ‘yo a vos no te puedo mentir, Su’. Me dijo ‘no era verdad, era por publicidad’", recordó la conductora en diálogo con Marley en Por el mundo. Por este motivo, la diva dejará Miami para dirigirse hacia Europa, donde mostrará cómo es la vida familiar de Wanda y Mauro.

Cabe recordar que la entrevista se acordó luego de la primera reconciliación de la pareja. Pero tras confirmar que el futbolista había tenido un encuentro presencial con la China, la mediática estalló en ira a tal punto que llegó a decir que no quería que el rosarino participara del encuentro con Susana. Pero al parecer las cosas cambiaron en los últimos días y podrán mostrarse juntos sin problemas.