Con Hogar dulce hogar, El Trece buscará conquistar el rating: ¿cuándo empieza?

viernes, 12 de noviembre de 2021 11:04

De cara al verano, los canales de televisión rearman su grilla. Y eltrece hace tiempo que tiene entre manos un proyecto con el que busca revolucionar las tardes del canal. Se trata de Hogar dulce hogar, un ciclo producido por LaFlia que contará con la conducción de Eugenia Tobal y que contará con un formato de competencia en el que cada semana se enfrentarán equipos de cuatro personas (familias, amigos, compañeros de trabajo, etc.) en desafíos manuales que irán variando periódicamente. Las consignas tendrán que ver, por ejemplo, con el reciclaje de elementos no convencionales, la reutilización de materiales, el reciclaje de muebles, o la decoración de ambientes.

"Se viene HOGAR DULCE HOGAR a la pantalla de @eltreceoficial. Conduce mi querida amiga @eugtobaloficial. En Noviembre estamos con todo", anunció Marcelo Tinelli en su cuenta de Twitter. Y según pudo averiguar Noticias Argentinas, está todo dado para que el programa debute en las tardes de eltrece el lunes 29 a las 15.45. Por su parte, la segunda temporada del El gran premio de la cocina con participantes famosos se despediría de la pantalla el viernes 26 para dejar el horario libre para el nuevo proyecto.

Hace tiempo que LaFlia está trabajando en este formato. En un principio, Eleonora Wexler fue convocada para ser la presentadora, pero no aceptó. "No era algo que en este momento me interesara porque estoy con varios proyectos de ficción y nunca pensé en la conducción. No es algo que desestimo pero tampoco es algo que tenga muy pensado", explicó en una entrevista con Para Ti. Y la decisión de la actriz, sumada a la crisis económica que se profundizó a raíz de la pandemia hizo que la producción demorara.

Finalmente, semanas atrás pusieron manos a la obra y convocaron a la dupla de Tobal con Federico Bal, pero a pedido de la actriz, se definió que el hijo de Carmen Barbieri no sería de la partida. Y aunque se desconocen los motivos por los que Eugenia no quiso trabajar con él, terminó quedando sola en la conducción. "Este año me sorprendió con muchos desafíos hermosos. ¡Realmente, no me los esperaba y me llenaron el alma! Uno de ellos es Hogar Dulce Hogar, ¡un programa que está cargado de amor, dedicación, creatividad! ¡Un programa que me enfrenta a otro desafío que me encanta!", adelantó la actriz, que no estará sola frente a cámara.

Los participantes contarán con el asesoramiento de especialistas en las áreas de albañilería, carpintería, ambientación y manualidades. El jurado de la competencia será integrado por Octavio Borro, especialista en carpintería; Sol Álvarez Roldán, especialista en decoración y reciclaje; Agustina Gallo, especialista en manualidades, restauración y bricolaje, y el youtuber Luis Escobar especialista en construcción y realización.