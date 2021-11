Züleyha, Tierra Amarga: más verdades salen a la luz en el capítulo de este jueves

jueves, 11 de noviembre de 2021 00:00

Este miércoles, Züleyha, Tierra Amarga vivió momentos de tensión y miedo después de que Hunkar Yaman fue hasta la casa de Fekeli, donde decidió contarle la verdad sobre Adnan y su verdadero padre. Antes de revelarle el gran secreto le hizo jurarle que no se lo diría a ndie y después le contó todo.

Semejante verdad no fue resistida por Fekeli quien después de echar de su casa a Hunkar sufrió un infarto y fue hallado inconsciente, por Behice. Desde ese momento, el hombre quedó en terapia intensiva del hospital y tras enterarse de la visita de Hunkar, Yilmaz no tardó en ir hasta su casa para pedirle explicaciones a la mujer.

En ese momento, ella intensó zafar de toda culpa y aseguró que fue a pedirle a Fekeli que Yilmaz y Mujgan se fueran de la ascienda, después de que la médica fuera hasta la empresa de Demir a pedirle que controle a Züleyha. Mentira que provocó la sorpresa e ira de Yilmaz.

Según pudo verse, este jueves, esa versión de la historia terminará en una fuerte discusión entre la pareja que provocará fuertes palabras entre Yilamz y Mujgan. "¿Te das cuenta de la posición en la que me has dejado? Me has avergonzado en frente de mis enemigos", le asegura Yilmaz a su mujer.

"Espera, aguarda un momento por favor. Todos aquí nos hemos avergonzado al menos una vez", le responde la doctora. "Mira todo lo que hace cada vez que puede, inventa pretextos como lo del auto pero no son más que eso, pretextos. ¿Por qué no te das cuenta? ¿Por qué no me entiendes?", agrega en un intento por justificar su accionar.

"Creo que te estas volviendo loca", le dice Yilmaz al escuchar sus palabras. "Explícame por qué estás tan enojado, Yilmaz... ¿te da miedo que Demir se de cuenta de lo que está pasando y por eso tengas que dejar de verla?", le lanza su esposa.