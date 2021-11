“Me lo imagino a Iván de Pineda diciendo...", Darío Barassi sorprendió en 100 Argentinos Dicen

jueves, 11 de noviembre de 2021 00:25

Si algo tiene Darío Barassi es espontaneidad y originalidad. Eso hace que sea una de las figuras que más llama la atención y consigue seguidores no sólo en su programa 100 Argentinos Dicen (El Trece) sino también en las redes sociales. Y este miércoles no fue la excepción.

El conductor sanjuanino mostró su "chispa" en pleno programa cuando se animó a ponerse en la piel de una de las figuras más queridas por los seguidores de las ficciones de Disney: Fiona.

“Soy Fiona, estoy igual chicos. ¿Esto sale? Está muy bien logrado eh, un aplauso para Belu que lo está dejando todo”, expresó Barassi mientras tenía una foto del personaje de Shrek en su celular y se sometía a un "cambio de look" de la mano de sus maquilladores.

“Me lo imagino a Iván de Pineda diciendo vení, vestime de príncipe. Iván, no compitamos, esto yo lo hago porque no tengo tu conocimiento Iván”, lanzó entre risas apuntando a su competidor por Telefe, el conductor de Pasapalabras.

Luego se refirió al resultado de ese "cambio de look": "Che, estoy linda eh. Gigi, ya que lo hicimos, habría que conseguir un vestido... Debería sacarme el saco ¿no? No siento Fiona, no está pasando, soy una gorda en un spa chicos, no”.

El momento de mucha distención y risas fue complementado por el tema Como la cigarra, interpretado por Mercedes Sosa, que le colocó el musicalizador y alimentó la risa de todos.

“Un beso a Mercedes, es hermoso, la estoy pasando mal, sigamos con el juego”, finalizó Barassi.