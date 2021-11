Hercai: la muerte se acercará a Miran y marcará el capítulo de este jueves

jueves, 11 de noviembre de 2021 00:00

Después de que Nasuh Sadoglu y Azize Aslanbey no aceptaron la unión matrimonial entre Reyyan y Miran para terminar con la guerra entre las dos familias de Hercai, sangre tiene que correr. Esa es la regla que existe en la ciudad que busca una tregua en medio de la historia de venganza de los dos clanes y este jueves un intento de asesinado marcará un nuevo episodio.

En el capítulo de este 10 de noviembre, se pudo ver que Reyyan se enteró que si ella no se casa con Miran, su ex prometido Azat Sadoglu deberá morir por haber secuestrado a Gönül. Sin embargo no será el único ya que los Aslanbey también deberán perder a uno de sus miembros y el elegido es nada menos que Miran.

Tras hacer lo posible por parar el pacto de sangre, este jueves se verá cuando un grupo de sicarios ataca con armas de fuego la camioneta del joven Aslanbey. El ataque es tal que el vehículo queda con cientos de impactos de balas, casi impidiendo sobrevivir a cualquiera que se encuentre adentro.

Reyyan se enterará de lo ocurrido y correrá al lugar donde Miran alguna vez le hizo un columpio al borde de un precipicio. Allí, la historia de amor que parecía terminada para la joven Sadoglu dará vuelta en un instante al ver llegar a Miran en otro vehículo de color blanco, diferente al que diariamente se maneja.

Al parecer, el galán pudo salvarse del ataque de los sicarios y ambos tomarán una fuerte decisión: ¿se alejarán para siempre?, ¿decidirán seguir juntos y no separarse más?, ¿Qué harán ahora las familias?