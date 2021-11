"Desde Dubai con mucho amor": Wanda Nara y Mauro Icardi, acaramelados

jueves, 11 de noviembre de 2021 18:40

Desde su segunda crisis, Wanda Nara y Mauro Icardi no se habían mostrado enamorados. Pero este jueves, fue el jugador del PSG quien posteó un video con la empresaria.

Con Wanda filmando con el celular y en bata y el jugador abrazándola por detrás y dándole un beso, la pareja confirmó su acercamiento. "Desde Dubai con mucho amor", escribió él para referirse a la reconciliación. El posteo obtuvo casi 900.000 reproducciones en menos de una hora.

La pareja viajó a Dubai en las últimas horas y todo indica que lo hicieron sin sus hijas. El motivo sería por cuestiones de negocios pero, tal como mostró Mauro, también se darán una nueva oportunidad.

Desde que estalló el "Wandagate", la China Suárez se convirtió en la villana perfecta. Joven, bella y defensora del amor libre, fue señalada como la tercera en discordia en el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi, motivo por el que la criticaron mucho en las redes sociales y en los medios de comunicación.

Sobre todo porque no es el primer escándalo amoroso que protagoniza. Y en medio de este contexto, Marcelo Polino tomó partido por la actriz.

"Estamos en democracia como se dice siempre y cada uno puede opinar lo que quiera. Mucha gente opina sin saber, otra con pocos datos... pero bueno, es un poco el juego mediático al que están expuestos todos los personajes de esta historia", manifestó el periodista en diálogo con Gente y destacó que respeta las opiniones de todos, pero que tiene una relación cercano con la China, ya que la conoce desde que empezó a actuar.

Y agregó: "No la aconsejé, no le dije nada. Hablé con ella por última vez un par de días antes de que sucediera todo el escándalo, que ella estaba en Madrid, y hablamos de la ciudad porque yo tenía ganas de ir... entonces ella me decía 'venite, que sé yo' y después pasó todo esto y nunca más hablé".

Un dato digno de ser destacado es que cuando se hizo público el intercambio de mensajes que el futbolista y la actriz tuvieron vía Telegram, Polino sostuvo que él le decía a ella que estaba separado de Wanda, pero además sacó a la luz una frase muy dolorosa para la mediática. "Mauro tiene una admiración desde chiquito por la China, eso de verla en la tele todo el tiempo. La frase que le dijo es que era la mujer de sus sueños. Y también le contó que en ese momento estaba en una crisis con su esposa, Wanda Nara", dijo en Flor de Equipo, el programa que conduce Florencia Peña en Telefe.

Días más tarde aclaró que esa información no se la había pasado Eugenia: "A mí me involucraron en esto. Dijeron que yo había dicho que Icardi le dijo a Eugenia que era la mujer de su vida. A mí Analía Franchín me preguntó si yo había hablado con la China y dije que no, que con el entorno". Además, destacó que también tiene una buena relación con Wanda y con su hermana Zaira y que, más allá de todo lo que sucede en el plano mediático, hay niños en ambas familias y no quiere que queden expuestos.