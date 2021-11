Mariano Iúdica rompió el silencio: ¿sigue en Polémica en el bar?

lunes, 1 de noviembre de 2021 14:09

Luego de que trascendiera que Polémica en el bar se despide de la pantalla de América TV a fin de año, Mariano Iúdica confirmó la continuidad del ciclo creado por Gerardo Sofovich para 2022. "No pasó nada, solo necesito vacaciones. El jueves firmamos el contrato para el año que viene", explicó el conductor en diálogo con Noticias Argentinas y destacó que se tomará el verano libre como harán otras figuras del canal, como Jey Mammon, Alejandro Fantino y Luis Novaresio.

A diferencia de Intratables, que seguramente cuente con la conducción de Paulo Vilouta mientras Fantino se tome unos días de descanso, Polémica y Los Mammones directamente no saldrán al aire, motivo por el que Liliana Parodi deberá buscar un reemplazo temporal para la programación nocturna. Y las figuras que podrían ocupar estos lugares serían nada menos que Florencia de la V y Pichu Straneo, cada uno con un programa diferente.

La señal viene de un año complicado y cargado de cambios. El primero fue la salida de Jorge Rial de Intrusos, luego de más de 20 años, para probar suerte con TV Nostra, un ciclo nocturno de actualidad política. Rodrigo Lussich y Adrián Pallares tomaron la conducción del ciclo de espectáculos y plantearon un formato completamente diferente con mucho éxito, pero Rial no corrió con la misma suerte y en menos de dos meses decidió dar un paso al costado.

"Tomé la decisión de terminar TV Nostra con todo el dolor del mundo. A veces uno, de este lado de la pantalla, se sobrevalora. A veces uno piensa que sabe lo que el otro quiere y la verdad es que no es éste el caso. Siento que tendré que revisar qué hice hasta ahora. Pido disculpas por haberlos decepcionado. Me tomaré un tiempo para ver errores. Me pusieron una Ferrari y la choqué", manifestó el periodista al aire y semanas más tarde se desvinculó definitivamente del canal.

La salida de Jorge hizo que Parodi se viera obligada a reacomodar la grilla nocturna y una de las grandes apuestas fue pasar al programa de Jey Mammon de la medianoche al prime time, donde mantuvo un buen rendimiento. Luego, a fines de junio, Fabián Doman se despidió de Intratables para seguir su carrera como director institucional de una empresa de energía eléctrica, lejos de los medios. Y el elegido para ocupar su lugar fue Alejandro Fantino, quien tuvo que dejar Fantino a la tarde, ciclo que fue reemplazado por A la tarde, con Karina Mazzocco.

Y el lunes 13 de septiembre hubo nuevos cambios en la programación a raíz del regreso de Pamela David con La ruleta de tus sueños, y la dos emisiones diarias de Polémica, con la primera, a las 19:00 con un perfil más clásico y a las 23:00, más descontracturado y cargado de humor. Sin embargo, luego del impasse del verano todo indicaría que Iúdica aparecerá en la pantalla solo una vez por día.