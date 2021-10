Susana Giménez dio detalles de su vida amorosa: "cosas largas no"

sábado, 9 de octubre de 2021 00:00

Este viernes, Susana Giménez participó de un evento en Uruguay en el cual abrió su corazón y reveló detalles de cómo transita actualmente su vida amorosa. Como nunca antes se la escuchó respecto a su postura de tener una pareja, la diva aseguró qué quiere para el futuro y de qué cosas disfruta.

"Me gusta la gente más joven que yo, pero ya no se puede, sufrís. Una maldición árabe es 'Ojalá que te enamores', es bastante cierta, un sufre a veces por amor, sufrís. O te mete los cuernos, o te engaña, o te afanan... hay cosas", dijo ante la atenta mirada del entrevistador y un espacio lleno de gente escuchándola.

Sus declaraciones sorprendieron a todos y fue cuando el periodista le preguntó si ella de consideraba una persona asexual, a lo que respondió con un contundente no. Sin embargo sus revelaciones no quedaron ahí.

"No quiero una pareja estable, no quiero un tipo que duerma en mi cama.. ¡No!. Salgo de vez en cuando, por supuesto, pero no cosas largas", aclaró entre risas y a la vez provocando carcajadas en los presentes.

Al momento de hablar sobre las cosas que extraña de Argentina y lo que siente cuando vuelve al país, dijo que "cuando estoy acá extraño a mis amigos y por ahí alguna cosa de mi casa, y cuando estoy allá, los perros, yo vuelo por los perros, me muero sin ellos".