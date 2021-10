Nacho Viale reveló cuándo le dan el alta a Mirtha Legrand y los insólitos pedidos de su abuela

sábado, 9 de octubre de 2021 21:55

Hace diez días Mirtha Legrand se descompensó y tuvo que ser operada de urgencia en el sanatorio porteño Mater Dei. En la cirugía le colocaron dos stens y desde entonces ha tenido partes médicos favorables, tan buenos que según su nieto, le darían el alta esta próxima semana.

“Mi abuela está muy bien. Si Dios quiere, lunes o martes le dan el alta”, confirmó Nacho Viale en la American Rockstars 2021. Debido a su buen estado de salud, le llamaron desde el nosocomio para pasarle la lista de pedidos de la conductora.

“Ayer me sonó el teléfono, era desde el sanatorio y me asusté. Y me mandaron un listado: ‘Está toda esta gente para entrar’, me dicen. Yo miro el listado, conocía a todos. ‘No, que no entre nadie, porque sino es un caos’. ‘Pero las está haciendo entrar tu abuela’, me dijeron”, reveló entre risas.

“La llamé y le digo: ‘Abuela, escuchame…'. ‘No, yo estoy aburrida...’, me respondió. Me fijé y eran la cosmetóloga, peluquera, maquilladora… ¡Ya era todo el canal! Ese es un buen síntoma”, sentenció.

Qué le ocurrió a Mirtha Legrand

La "Chiqui" llegó al sanatorio el 30 de septiembre alrededor de las 15 con un malestar en el pecho, por lo que se le practicaron diversos estudios que detectaron una obstrucción coronaria, que condujo a la inmediata colocación de dos stents.

La actriz y conductora había regresado circunstancialmente a la televisión hacía poco más de un mes para ocupar su lugar al frente de su programa cuando su nieta, Juana Viale, viajó a Francia.