Preocupación por la salud de Vanina Escudero: qué le ocurrió y por qué pasó tiempo internada

viernes, 8 de octubre de 2021 19:28

En las últimas horas se conoció que tras llegar a la Argentina para celebrar el cumpleaños de su hermana Silvina, Vanina Escudero quien actualmente reside en Uruguay junto a su familia, debió ser internada de urgencia en una clínica de Zona Norte.

La noticia fue confirmada por la misma Vanina, quien compartió el momento que la familia vivió, en redes sociales, y contó lo que afectó su salud. En diálogo con Intrusos (América), la bailarina mostró una foto desde la clínica, recostada en la cama de su habitación y en plena internación.

"Vine por pocos días. Y encima desde ayer (por el martes) estoy internada y no sé cuándo me van a dar el alta", explicó en diálogo con la periodista Karina Iavícoli para Intrusos. Y explicó que le encontraron un folículo hemorrágico pero que debía esperar para que el equipo médico decidiera como proceder: "Tengo un profundo dolor, tengo que esperar que se reabsorba la sangre, pero aparentemente no sería quirúrgico".

"Qué sustito nos pegamos", aseguró por su parte, Silvina Escudero, a través de sus stories de Instagram junto al descargo de la pareja de Álvaro Navia que aclaró que ya se siente mucho mejor. "Mi amor sufriendo desde la otra orilla listo para venir. Por suerte ya estoy bastante mejor", dijo en referencia al humorista, que no se había sumado al viaje familiar para continuar con su trabajo en su país natal.

Posteriomente, Vanina le comunicó a sus seguidores que ya está en su casa junto a sus hijos. "Ayer me dieron el alta. Gracias por la infinidad de mensajes. Intentaré responder (no creo que todos)", escribió la artista que en más de una oportunidad formó parte de Bailando por un sueño.

“Me niego a vivir como una mujer ordinaria"

Así empezó un posteo Silvina Escudero en Instagram. La vedette subió este domingo una imagen donde se la ve haciendo topless y pese a que la red social prohibe publicar fotos en los que se vea el pezón, ella se las rebuscó para saltear esta limitación.

La morocha compartió la foto tapando una pequeña porción de sus pechos con una cruz y salteó todas las prohibiciones. La jugadísima foto la acompañó con un texto en el que habló de su "magia".

“Me niego a vivir en el mundo ordinario, como una mujer ordinaria, a establecer relaciones ordinarias. Necesito extasis, el cosmos, las estrellas, LA MAGIA”, comenzó el posteo. Luego agregó: "Siento que me define tanto esta frase. Sobre todo necesito seguir creyendo en la magia, lo mágico. Así soy y así amo ser. Me conecta con mi felicidad".