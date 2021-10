"Espero que no se repita", la bronca de Dolli Irigoyen con un participante de Bake Off

viernes, 8 de octubre de 2021 13:00

En su versión semanal, Bake Off presenta desafíos más difíciles en cada episodio, motivo por el que los participantes están mucho más tensos que en las ediciones anteriores. Y en la gala del jueves, Gino, un ingeniero electrónico de 22 años, oriundo de Pérez Millán, Ramallo, no tuvo un buen desempeño y en medio de un ataque de frustración por no estar a la altura de las expectativas del jurado conformado por Pamela Villar, Damián Betular y Dolli Irigoyen, descuidó los elementos de su cocina.

El desafío consistía en preparar una torta de casamiento de cuatro pisos y una mesa dulce para acompañarla, pero Gino tuvo varios inconvenientes en la ejecución y cuando llegó el momento de presentarlo, apeló al humor y les entregó a los cocineros una estampita con su cara, para que funcionara como amuleto de la suerte. Sin embargo, tuvo el efecto opuesto en Dolli, quien no ocultó su indignación ante su comportamiento en la carpa.

"Gino, te voy a hablar de una actitud tuya que espero que no se repita en la cocina. ¿Sabés por qué se te cayeron las tartas?", empezó la cocinera, en referencia a los errores que cometió el participante. "Se te cayeron porque estabas 'alocotonado' y en un momento dado estaba una máquina, que cuesta muchísimo comprar y tener como lo es una batidora, le pegaste una patada y la máquina se desplazó", agregó con seriedad.

"El 'Santo Gino' te castigó porque no se tratan mal los equipos de cocina, sobre todo cuando no son tuyos", subrayó en referencia al intento que tuvo el pastelero amateur de suavizar todo lo que había hecho mal. "Me duele porque no soy así, porque es una vergüenza lo que hice. Eso es una vergüenza, más que presentar cualquier cosa que ya es terrible. No estoy conforme", reconoció el concursante e insistió en que su desempeño "no lo representa".

Y al ver que Gino estaba arrepentido, Irigoyen le dio un mensaje de aliento para que busque perfeccionarse de cara al domingo de eliminación. "Calma, aplomo, concentración y lo vas a lograr", concluyó la cocinera, que desde que comenzó la competencia se destacó como la más exigente del jurado. Cabe recordar que algo similar había pasado en la primera temporada de MasterChef Celebrity, en la que reemplazó a Germán Martitegui cuando contrajo Covid-19, y más de un participante le tenía miedo a sus devoluciones sin filtro.