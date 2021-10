"Züleyha": el fuerte significado del nombre real, en Turquía, de la novela

jueves, 7 de octubre de 2021 00:00

Esta semana, Züleyha Tierra Amarga vive momentos de celos y revanchas tras la mudanza de los Akkaya quienes se convirtieron en vecinos de los Yaman. En la hacienda, Züleyha y Yilmaz están más cerca que nunca pero sólo en espacio ya que su amor parece haber finalizado por los diferentes caminos del destino.

En los primeros capítulos de la novela se pudo ver que la historia de amor entre ambos comenzó en Estambul y luego se trasladó a Cukurova, uno de los distritos en la provincia de Adana, en Turquía. Ese es precisamente el dato que en Argentina y otros países de América cambió en el nombre original, debido a la traducción.

Una curiosidad sobre la producción que narra una historia de amor ambientada en la década de los 70, es que en Latinoamérica, la ficción lleva el nombre de la protagonista de la historia, Züleyha, mientras que en su país de origen se centra en el lugar donde se desarrolla la historia.

“Bir Zamanlar Çukurova” fue el título con el que se lanzó en Turquía y allí ya se graba su cuarta temporada. Traducido quiere decir: "Érase una vez en Çukurova”, sentido que en España se le dio como "Tierra Amarga", haciendo alusión a las características del lugar donde se vive un amor no correspondido, en contraposición a lo que caracteriza a Çukurova: sus tierras fértiles para la siembra.

Actualmente, Züleyha conquista las tardes a través de la grilla de Telefe y como cada semana, atrapa a la audiencia con diferentes episodios que envuelve aún más a los fans. Este miércoles, se vio que después de buscar hablar con Züleyha, a escondidas en el garaje de la mansión de los Yaman, Yilmaz le confiesa que se mudarán con Müjgan. "Perdóname", le expresa y ella, conmovida, le toma la mano: "no te vayas, así seguiré viéndote. No te vayas".

Por otro lado, la fiscal tiene novedades claves que comparte con Yilmaz y que lo comprometen con su pasado: "encontramos dos huellas digitales en el arma del agresor pero no coincidían con las huellas que teníamos registradas. A decir verdad tenemos pocos expedientes. Estoy en eso, no se preocupe. No pienso dejar ir el caso. Aunque aquí tenemos un gran problema. Estos casos no tienen el nombre del agresor pero no permitiré que el caso de Cengaver ni ningún otro caso que tengamos vayan a quedarse sin resolver".