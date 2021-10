Estalló Darío Barassi contra una seguidora en Instagram: "mi gordura no da vergüenza"

jueves, 7 de octubre de 2021 00:50

Siempre se muestra con muy buen humor, sin embargo cuando algo no le gusta no duda en expresarlo como lo sienta en ese momento. Darío Barassi no dejó pasar un mensaje que recibió a través de las redes sociales y decidió tomarlo para contestarle a la persona que se lo mandó.

Sucedió este martes, después de que el conductor de 100 Argentinos Dicen (El Trece), compartió una imagen en su historia de Instagram. En éste se ve a dos dibujos: uno gordo haciendo una abdominal y otra ayudándolo. Junto a éste escribió un mensaje destinado a su esposa: “Te amo Lucía Gómez Centurión”.

Lo que podría haber quedado como un tierno mensaje dedicado a su mujer terminó siendo foco de una crítica que le hizo una persona y que hizo estallar al sanjuanino.

"Entonces volvete saludable, así te tienen más tieempo. Y cuando tu nena se dé cuenta de lo gordo que sos, ¡se va a avergonzar de vos! No lo tomes como una agresión, por favor. ¡Pero es así!", le escribió una mujer de la que solo se sabe que se llama María Inés, y que apuntó de forma indirecta a la hija de Brassi, Emilia, La Pipi.

Al leer esto, Darío respondió usando la historia de Instagram: "Si mi hija se llega a avergonzar por el cuerpo de otro es porque hice las cosas mal educándola. Mi gordura no da vergüenza. Tu irreverencia, en cambio, sí".

El sanjuanino se caracteriza por usar las historias de Instagram para hacer recurrentes bromas, contar lo que hace diariamente en su vida y promocionar las marcas que apuestan a él. En este contexto, nunca imaginó que iba recibir un mensaje de ese tipo.