Doctor Milagro: tras la salida de Ezo, otro querido personaje abandona la ficción

jueves, 7 de octubre de 2021 00:00

Cuando aún persiste la repercusión de la salida de Ezo, interpretada por Ezgi Asaroglu, otro querido personaje abandona Doctor Milagro (Telefe) esta semana. El adiós se dará después de que el equipo médico del hospital Berayhat vuelva al nosocomio tras atender todos los heridos del múltiple siniestro vial.

En el capítulo que se vio este miércoles, los doctores Ferman, Ali Vefa, Nazli, Doruk y Demir salieron a la ruta para asistir de urgencia a los heridos que quedaron producto de una múltiple colisión. La desesperación se vivió en el minuto a minuto con cada caso que tuvieron que atender con el claro objetivo de salvar vida. Sin embargo, cuando desapareció Ferman la angustia al protagonista de la novela.

El jefe de cirugía sufrió una brutal caída cuando intentó ayudar a una madre con su hijo que estaban en un barranco y eso le costó una profunda herida en su mano pero lo que es peor, una lesión interna que con el correr del tiempo fue provocando sus consecuencias.

La semana que viene con una carta se sabrá por qué se fue...

Ante este escenario, y su ausencia sin informar previamente, llevó a que Ali Vefa y Nazli salieran a buscarlo y lo encontraran descompensado y en mal estado. Paralelamente a esta situación desesperante, Demir se enfrentaba sólo a un gran desafío médico: atender a una mujer que se encontraba en grave estado y necesitaba una intervención.

Toda esta situación, que se vivió en la trama, desencadenará el final de un personaje. Es que uno de los médicos volverá al hospital pero desaparecerá sin avisar a nadie y con esto será su última presencia en la historia turca.

Según se conoció, el personaje se irá repentinamente, alterando incluso la trama de la novela y generando un vuelco de 180 grados en la historia. ¿Quién es? habrá que esperar a este viernes, cuando el personaje aparezca por última vez y con esto de los indicios de que no quiere seguir más en ese camino de la medicina.

La salida de Ezo

Este martes, Doctor Milagro despidió a un nuevo personaje. Se trata de Ezo, que estuvo interpretada por Ezgi Asaroglu. La vecina de Ali Vefa, que tenía bipolaridad, dejó la trama aunque dejó abierto su destino a la imaginación de cada uno de los espectadores.

La salida del personaje, que supo ganar el corazón del público, se dio marcada por numerosas revelaciones y un punto final a la relación con su madre, Vuzlat. La joven diseñadora, y relacionista pública del hospital, supo en su último capítulo que su madre la había engañado todo este tiempo con respecto a su padre.

Sin embargo, lo que fue más duro se dio en el momento que mostró sus cicatrizes de autoflagelación que se hacía para "callar las voces" que la atormentaban por no encontrar el afecto de nadie a su alrededor. "Nadie me quiere", lamentó la joven al momento de cortar relación con su madre y anunciar su despedida.

Luego, se dio el cierre con la historia de Ali Vefa al conocer que él no cortó relación con ella porque así lo deseara sino que lo hizo por extorsión de Vuzlat. "Fue tu madre la que me obligó por ser autista", le dijo a Ezo y reveló que él la ama como amiga y le aconsejó no dejarse amedrentar ni influir nunca por nadie, incluso por su propia madre.