Züleyha, Tierra Amarga: avances de un capítulo a pura venganza para este miércoles 06

miércoles, 6 de octubre de 2021 00:00

"Züleyha Tierra Amarga" atraviesa un momento decisivo. La venganza de Hünkar contra Sermin tendrá el traspié menos esperado y en un lugar impensado. En tanto, la vecindad entre los Yaman y los Akkaya está a punto de esfumarse.

Tras delatar su relación con Hatip, una firme Hünkar va a la cárcel a visitar a Sermin, quien se enfurece cuando la ve. "¡Qué haces aquí!", expresa con rabia. "¿Cómo te tratan? Que salgas pronto Sermin. ¿Te está gustando la prisión, sobrina? ¿Ya pudiste hacer amigas? Escúchame: te conviene no decirles por qué estás aquí a esas mujeres", ironiza Hünkar.

Pero en conversación con una reclusa, Sermin se entera de algo clave: "¿Hünkar y Fekeki se ven a escondidas?". La mujer le revela que "ellos se ven al menos una vez a la semana. Hay un restaurante cerca del puente. Mi hijo trabaja ahí como mesero y me dijo que el señor Fekeli llega allí primero, observa las tazas, los ceniceros y después de un rato, llega la señora Hünkar. Toman café y platican muy felices, como si fueran buenos amigos. Aunque... se toman de las manos, se comportan como novios y ellos, además, se miran con mucho amor". ¿Sermin usará esa carta a su favor?

En tanto, la fiscal tiene novedades claves que comparte con Yilmaz y que lo comprometen con su pasado: "encontramos dos huellas digitales en el arma del agresor pero no coincidían con las huellas que teníamos registradas. A decir verdad tenemos pocos expedientes. Estoy en eso, no se preocupe. No pienso dejar ir el caso. Aunque aquí tenemos un gran problema. Estos casos no tienen el nombre del agresor pero no permitiré que el caso de Cengaver ni ningún otro caso que tengamos vayan a quedarse sin resolver".

Después de buscar hablar con Züleyha, a escondidas en el garaje de la mansión de los Yaman, Yilmaz le confiesa que se mudarán con Müjgan. "Perdóname", le expresa y ella, conmovida, le toma la mano: "no te vayas, así seguiré viéndote. No te vayas".