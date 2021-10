Tras los buenos resultados, una ficción turca gana más tiempo en pantalla en Telefe

miércoles, 6 de octubre de 2021 12:04

Telefe sigue muy atento al rendimiento de sus producciones en un mes de "transición" ya el único estreno sería el programa de Germán Paoloski, después de "Bake Off Argentina".

Por eso, este viernes no sólo se mantendrá la emisión especial de "Züleyha Tierra Amarga" sino que ganará tiempo en pantalla. Es que irá de 23 a 00:15 hs. de acuerdo a la grilla de horarios publicada en la web. La historia de amor de Züleyha y Yilmaz fue lo más visto en su franja y se ubicó la semana pasada, entre lo más visto del día.

En tanto, "No es tan tarde" con Germán Paoloski debutará este 18 de octubre, al término del reality que busca al mejor pastelero amateur, destacó el periodista Nacho Rodríguez.

Yilmaz, extremo

Él da todo por amor, es visceral y no le tiene miedo a nada. Así es su personaje en "Züleyha Tierra Amarga" con el que se impone en el rating de las tardes de Telefe. Pero su presente es otro personaje que le demandó una prueba extrema.

Ugur Günes, quien interpreta a Yilmaz, en tres temporadas de "Once Upon a Time in Çukurova", ahora encarna a Davut en la serie "Lawless Lands", emitida por Fox TV. Con la historia llevaron a la audiencia a 1939 y fueron la primera serie de televisión turca en ir a esos años. Luego de 4 meses de trabajo, se reveló con las declaraciones de los actores que el rodaje de la serie, que se publicó en el primer episodio, fue muy difícil.

Ugur explicó que especialmente las escenas mineras fueron muy difíciles para él. El equipo de la serie tuvo que ir a Zonguldak para el rodaje del primer episodio y estuvieron en una mina de carbón durante 2 semanas. Resultó que estas escenas forzaron mucho al actor ya que tiene claustrofobia, es decir, miedo a los espacios cerrados.

Durante dos semanas, el trabajo fue muy intenso y desafiante para el actor. Tanto es así que emitió un comunicado al respecto: “Como equipo, fue muy difícil. Entré a la mina por primera vez. Ya tengo claustrofobia. Pasamos 2 semanas allí. Rodamos escenas muy difíciles. Es un cliché, pero filmamos algunas escenas realmente difíciles. Me costó mucho mojarme, especialmente con el frío. Porque es un lugar muy frío allí".

Y además, detalló: “Me encanta el ambiente, el vestuario, los autos, los accesorios porque me meto en el guión muy rápido. Me aburro con otros trabajos diurnos. Por eso, cuando me pongo el disfraz, esos disfraces me llevan a la atmósfera. Puedo mostrarme más como un personaje ".

¿Llegará a la Argentina su nuevo trabajo?