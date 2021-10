Hercai: avance del capítulo de este miércoles 6 de octubre

miércoles, 6 de octubre de 2021 00:26

Desesperado. Así está Miran tras perder de su lado a Reyyan, quien cayó en manos de su primo Azat. La novela Hercai (Telefe) transita momentos de desesperación por parte de sus protagonistas que de a poco habían empezado a entederse, aunque el dolor de ambos era más fuerte.

En el capítulo de este martes, ella había logrado ver en los ojos de él la condición de arrepentimiento por haberla usado para su venganza. Si bien Miran se resistió a confesar lo que sentía por ella y no quiso pedirle perdón, ella vio en sus ojos que había un cambio y se lo hizo saber.

Eso permitió que pensaran en vivir juntos, alejados de todos los que los hacían daño, en la vivienda que es de él y que ya antes había servido de refugio. Sin embargo Gönül y Azat los descubrieron y les tendieron una trampa para separarlos. Es más aprovecharon a "insertar el veneno" para que ambos luego no quisieran estar uno con el otro.

Sin embargo, tanto Miran como Reyyan quieren estar juntos y lo harán saber en el capítulo que se verá este martes. En este episodio, Azat escucha de la boca de su prima, que está inconsciente, que pide a Miran que no la abandone nunca. "No me dejes sola, por favor... mantén tu promesa, nunca más me dejes Miran. Miran no te vayas".

Al escucharla, Azat no puede creer y si bien piensa en irse y dejarla, finalmente se arrepiente. Incluso va más allá y cuando ella despierta le entrega una foto que sirve como prueba de que Miran está casado con Gönül legalmente.

Por su parte, Miran no soporta la idea de que Azat le haya arrebatado a su amada: "el idiota de Azat la secuestró, estoy seguro, vaya a saber que le hizo... Reyyan no se iría... lo se, lo vi en su mirada, aunque me quiera muerto, vi amor en su corazón. Aunque esté ardiendo de venganza, vi su alma pura. Aunque esté corrompida por rencor, Reyyan no me dejaría, no se iría".

¿Cómo seguirá todo? el apasionante capítulo tendrá ribetes impensados para el fandom...