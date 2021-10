El terrible momento de un actor turco que conquistó las tardes de la TV argentina

miércoles, 6 de octubre de 2021 00:11

Él da todo por amor, es visceral y no le tiene miedo a nada. Así es su personaje en "Züleyha Tierra Amarga" con el que se impone en el rating de las tardes de Telefe. Pero su presente es otro personaje que le demandó una prueba extrema.

Ugur Günes, quien interpreta a Yilmaz, en tres temporadas de "Once Upon a Time in Çukurova", ahora encarna a Davut en la serie "Lawless Lands", emitida por Fox TV. Con la historia llevaron a la audiencia a 1939 y fueron la primera serie de televisión turca en ir a esos años. Luego de 4 meses de trabajo, se reveló con las declaraciones de los actores que el rodaje de la serie, que se publicó en el primer episodio, fue muy difícil.

Ugur explicó que especialmente las escenas mineras fueron muy difíciles para él. El equipo de la serie tuvo que ir a Zonguldak para el rodaje del primer episodio y estuvieron en una mina de carbón durante 2 semanas. Resultó que estas escenas forzaron mucho al actor ya que tiene claustrofobia, es decir, miedo a los espacios cerrados.

Durante dos semanas, el trabajo fue muy intenso y desafiante para el actor. Tanto es así que emitió un comunicado al respecto: “Como equipo, fue muy difícil. Entré a la mina por primera vez. Ya tengo claustrofobia. Pasamos 2 semanas allí. Rodamos escenas muy difíciles. Es un cliché, pero filmamos algunas escenas realmente difíciles. Me costó mucho mojarme, especialmente con el frío. Porque es un lugar muy frío allí".

Y además, detalló: “Me encanta el ambiente, el vestuario, los autos, los accesorios porque me meto en el guión muy rápido. Me aburro con otros trabajos diurnos. Por eso, cuando me pongo el disfraz, esos disfraces me llevan a la atmósfera. Puedo mostrarme más como un personaje ".

¿Llegará a la Argentina su nuevo trabajo?

Impactante apuesta

Ugur Günes, más conocido como Yilmaz Akkaya de "Züleyha Tierra Amarga", está listo para estrenar un nuevo proyecto en Fox Turquía. Sí... lamentablemente no continúa en la serie que se emite en las tardes de Telefe y que comenzó en su país de origen con la cuarta temporada. Pero para no extrañarlo demasiado y a la espera que su nueva producción llegue a nuestro país, te contamos qué está a punto de estrenar.

Se trata de "Kanunsuz Topraklar", una producción de época, trata sobre la rebelión de un minero llamado Davut (Ugur Günes) contra el orden establecido en Turquía en 1939 y su tormentoso romance con Gülfem (Esra Bilgiç), quien nació en una vida diferente a la suya.

Producido por Gold Film y Faruk Turgut, dirigido por Faruk Teber y escrito por Zülküf Yücel, estará frente a la audiencia con su primer episodio el miércoles 29 de septiembre, destacó el portal Mynet.com.

Los papeles principales de la serie son Ugur Günes , Esra Bilgiç y Necip Memili ; Murat Daltaban, Kaan Tasaner, Dogaç Yildiz, Eylül Su Sling, Serdem Paçal, Hazar Motan, Onay Kaya, Mine Senhuy Teber, Ezgi Çelik, Onuryay Evrentan, Derinsu Akkus, Bora Sivri, Mustafa Dinç, Hakanif Aydnipin Se acompañan entre sí actores de éxito como Soner Türker, Dogaç Gözüdeli, Umay Anadolu Kaboglu, Misra Tüfek, Rana Kayacan, Hür Can Davran, Ihsan Ilhan y Ali Erkazan.

En la serie de época, que todavía se está filmando, en 1939, un minero Davut (Ugur Günes) lleva una vida modesta con sus hermanos y padres en un pueblo de la ciudad carbonífera de Zonguldak. El dueño de la mina es un hombre rico llamado Pasazade Malik Bey (Murat Daltaban). En un día en que llovió mucho, por culpa del Sr. Malik, que no hizo caso de las advertencias, sucedió lo esperado y la mina se derrumbó.

Con el tiempo, Gulfem comienza a admirar a David, a quien ve como un hombre rebelde, desobediente e incluso grosero. Malik, por otro lado, está considerando casar a su hija Gülfem con un rico jefe minero llamado Ali Gelik (Necip Memili). ¡Atrapante!