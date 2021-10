Doctor Milagro: se fue Ezgi Asaroglu, Ezo Kozoglu, y se despidió con un mensaje en las redes

miércoles, 6 de octubre de 2021 00:00

Este martes, Doctor Milagro despidió a un nuevo personaje. Se trata de Ezo, que estuvo interpretada por Ezgi Asaroglu. La vecina de Ali Vefa, que tenía bipolaridad, dejó la trama aunque dejó abierto su destino a la imaginación de cada uno de los espectadores.

La salida del personaje, que supo ganar el corazón del público, se dio marcada por numerosas revelaciones y un punto final a la relación con su madre, Vuzlat. La joven diseñadora, y relacionista pública del hospital, supo en su último capítulo que su madre la había engañado todo este tiempo con respecto a su padre.

Sin embargo, lo que fue más duro se dio en el momento que mostró sus cicatrizes de autoflagelación que se hacía para "callar las voces" que la atormentaban por no encontrar el afecto de nadie a su alrededor. "Nadie me quiere", lamentó la joven al momento de cortar relación con su madre y anunciar su despedida.

Luego, se dio el cierre con la historia de Ali Vefa al conocer que él no cortó relación con ella porque así lo deseara sino que lo hizo por extorsión de Vuzlat. "Fue tu madre la que me obligó por ser autista", le dijo a Ezo y reveló que él la ama como amiga y le aconsejó no dejarse amedrentar ni influir nunca por nadie, incluso por su propia madre.

Tras esto el personaje se fue y cerró su ciclo en la ficción, lo que generó una catarata de mensajes en las redes sociales por parte del fandom. Es que los seguidores se vieron conmovidos por la partida de esa figura que supo ganar el corazón de todos.

La repercusión que se dio en Argentina fue la misma que se dio en Turquía con los seguidores que se volcaron a las redes sociales, entre éstas twitter para despedirla. Ante esto, Ezgi Asaroglu recurrió a despedir a su personaje Ezo con un posteo muy especial.

La despedida a su personaje se dio 18 de marzo pasado, día en el que se vio por última vez a Ezo en Doctor Milagro Turquía. Por aquel entonces compartió unas palabras en las que le decía "adiós" a esa "loca linda" que era la vecina de Ali Vefa.

En el posteo se podía leer en turco con relación al elenco que dejaba atrás: "toda la gente dulce del equipo". Luego en inglés escribió: "vive mucho, baila cuidate". "Gracias a todos, amor", finalizó junto a un corto video donde se ve a su personaje bailando alocadamente en el departamento de Ali.

Mirá los mensajes que le dejaron los seguidores en Argentina a Ezo y a Ezgi

Desde un principio ezo solo quería ser amada uD83DuDC94uD83DuDE2D me duele el final que le dieron al personaje... ezo merecía más#DrMilagro pic.twitter.com/ThMvc2N6N3 — Alejandra? (@Alejandra19At) October 6, 2021

Ezgi Asaroglu, fue un placer haber visto tu tremenda actuación?? Ezo quedará en mi corazón

#DrMilagro pic.twitter.com/bTlannJVCF — ani. (@annsdll) October 6, 2021

dónde están las turcas que decían que íbamos a odiar a ezo?



GRACIAS EZGI AZAROGLU#DrMilagro pic.twitter.com/8B1cCpVDKQ — ailen uD83CuDDE6uD83CuDDF7 | love 101 (@goddesmernes) October 6, 2021

Ay no, ya no voy a poder decir que la quiero abrazar a Ezo :(



GRACIAS EZGI AZAROGLU#DrMilagro — ‹ uD835uDC70uD835uDC93uD835uDC8A (@bustunxbolisik) October 6, 2021

ezo se cortaba no puedo más



GRACIAS EZGI AZAROGLU #DrMilagro pic.twitter.com/BkXZACYrFR — magali (@maggcoronel) October 6, 2021

Ezo dijo "esta será la última vez que me veas" y a mí me rompió el corazón porque no volvió



GRACIAS EZGI AZAROGLU



#DrMilagro pic.twitter.com/o9ACYzqMOl — sil uD83CuDF83 (@reidbury) October 6, 2021