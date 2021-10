Bake Off Argentina: ¿quién es Carlos, el pastelero que busca superarse a sí mismo?

miércoles, 6 de octubre de 2021 00:38

Es uno de los pasteleros más talentosos de Bake Off Argentina (Telefe) y este martes logró ganar los 5 minutos del desafío inigualable. Pero a esta instancia llegó "temblando" por los nervios.

"No saben cómo terminó Carlos el desafío, temblando. La mano le hacía así", expresó Paula Chavez al jurado mostrando con su mano el temblor que tenía el participante del certamen. El joven de 30 años confesó que llegó así más que por los nervios, por la precisión que necesitó para cumplir con los detalles del desafío.

Pero ¿quién es Carlos, el joven que en más de una ocasión fue tendencia en Twitter?

Carlos Fernando Martinic tiene 30 años de edad y es oriundo de la ciudad de Río Grande en Tierra del Fuego. Allí se desempeña como docente de una escuela primaria y coordinador pastoral en el colegio Don Bosco. Además de la pastelería tiene como hobbie la jardinería y la historia.

""Me dedico a la docencia desde hace bastante. Lo que sí me gusta es en el tiempo libre dedicarme a cocinar porque es como mi cable a tierra. me ayuda a concentrarme en lo que me gusta", expresó Charly, como le gusta que lo llamen, el día de su presentación en Bake Off.

Luego contó que "la pastelería significa una conexión con otra persona". "Es como la capacidad de brindarme a otro por más que no esté. Vengo a bake off para superarme a mi mismo".

El joven se luce con sus diseños en pastelería y confesó que como cábala siempre lleva fotos de la casa de su abuela "porque siento que me trae suerte". Precisamente a ella le dedicó el primer pastel del programa. Por aquel entonces hizo una torta con la forma de la fachada de la casa de su abuela, que es la más antigua del pueblo.