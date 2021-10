Züleyha Tierra Amarga: avances del capítulo de este martes 5 de octubre

martes, 5 de octubre de 2021 00:00

Este lunes se vivió un capítulo vibrante en Züleyha Tierra Amarga, la serie turca que continúa cautivando a la audiencia argentina a través de la pantalla de Telefe. Es que en un episodio sorprendente, la historia mostró un acercamiento impensado: el de la protagonista y Müjgan.

Después de que Yilamz y Müjgan tomaron la decisión de mudarse a la mansión, en medio de la espera de su hijo, e inquietar a toda la familia Yaman, Züleyha decidió visitar a la médica, aunque el encuentro entre ambas no fue de lo más amigable. "No solo porque Demir y Yilmaz sean enemigos, nosotros también. Tal vez tu no quieras ser mi amiga", le dijo la protagonista a la chica, sin imaginar su respuesta.

"¿Por qué dices eso?, ¿por ser la ex de Yilmaz? si para mi el pasado fuera un problema no me hubiera venido a vivir a la mansión", le contestó la embarazada. Esa fue la escena más atrapante, aunque este martes la tensión seguirá y la melancolía entre Züleyha y Yilmaz también.

Al parecer el joven se replanteará haberse mudado a la mansión ya que tener cerca a Züleyha le provoca más dolor por el alejamiento de su amor. En ese escenario, este martes se mostrará que en la noche, en la hacienda, Yilmaz mantendrá una conversación con Sabahattin, el médico que tanto cariño y respeto les guarda.

"Vivan felices y vivan en paz", le dice Sabahattin a su amigo. "Yo no estoy en paz", le responde Yilmaz en medio del gran dolor en el que se encuentra atrapado. "Estoy preocupado Yilmaz, eres un hombre casado, vas a ser padre... No hay forma de acabar con la pelea", le advierte el médico.

"¿Crees que hay alternativa?", le cuestiona Yilmaz. Y agrega: "Tu sabes por lo que he pasado". Ante esto, Sabahattin le responde: "Lo sé, lo sé pero...", esa frase es pronunciada antes de advertir que a lo lejos y desde el balcón de la casa, Züleyha los estaba mirando atenta a lo que hacían. "Puedes soportarlo, Yilmaz", cierra el médico. Ambos se miran a los ojos con gran dolor.

Por otro lado, Demir va hasta un espacio en el que hay un cartel que dice, "Construcción combinada de plantas procesadoras de productos lácteos"; y ante el letrero rompe el furia pateándolo. "Yilmaz, destruiste mi vida, maldito. ¡La destruiste!", grita antes de romper el cartel. ¿Cómo sigue? habrá que esperar a las próximas horas para conocer el avance de la historia.