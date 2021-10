Doctor Milagro: este martes ¿se va Ezo de la ficción turca?

martes, 5 de octubre de 2021 00:00

Este martes, un personaje dirá adiós de Doctor Milagro. La ficción turca atravesará la despedida de una de las figuras que supo conquistar el corazón de los seguidores pero cuya participación estaba pautada solo para 14 capítulos originales.

El desembarco de Ezgi Asaroglu en la novela interpretando a Ezo llegó en el capítulo 40 original y su contrato establecía su presencia hasta el 54. Si bien supo ganar un lugar en la trama y conquistar a la teleaudiencia en cada país donde se emitió, el final ya estaba escrito y se desencadenará este martes en la Argentina.

Inicialmente Ezo apareció como un personaje inquietante porque no se conocía la enfermedad que representaba en la ficción pero luego fue siendo descubierta por los seguidores. En la historia interpreta a una chica con bipolaridad cuya madre no acepta y busca que se aleje de Ali Vefa. Sin embargo el afecto que ella le tiene hace que siempre busque estar cerca de él.

El final de su participación se dará cuando escuche de la boca de su madre una verdad que nunca imaginó. De acuerdo a lo que mostró Telefe en "Doctor Milagro el Adelanto", Ezo escuchó el momento en el que su madre, Vuslat, le contaba a un hombre en la cama del hospital, Levent, que juntos tenían una hija, o sea ella. "Tienes una hija mi amor. Ella es igual a vos", le indicó la propietaria del hospital al hombre que se encontraba inconsciente.

Esas palabras alcanzaron para que en Ezo se trazara un profundo dolor y tomara una determinante decisión: irse no solo del hospital sino de Turquía y de la vida de su madre.

"Hoy estoy de luto, después de todo mi padre murió ayer. Desde hace tiempo traté de descubrir por que no me amaste en toda mi vida, no me acariciaste el pelo como cualquier mamá. Ahora lo entiendo. Porque cada vez que me mirabas te acordabas de tu pecado, el secreto que escondiste de todos", le lanzó Ezo a su mamá. Luego le contó que descubrió que su padre también era bipolar y reveló lo difícil que fue su vida los años anteriores.