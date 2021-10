Züleyha Tierra Amarga: avances del capítulo de este lunes 4 de octubre

lunes, 4 de octubre de 2021 11:05

Amistad sincera o ¿falsa amistad? Este lunes, Züleyha Tierra Amarga transitará un camino en el que su protagonista buscará entrelazar una amistad con quien hoy está al lado de su amado: Müjgan.

En el capítulo de este lunes, Züleyha se acercará a la casa de Müjgan y mantendrán un diálogo en el que acercarán posiciones y tratarán de canalizar un diálogo sin pensar en el pasado y mirando el futuro. Es que la médica sabe que ella es la ex de Yilmaz pero le dejará en claro que eso forma parte de la historia y que hoy es ella quien está a su lado e incluso con quien espera un bebé.

"No solo porque Demir y Yilmaz sean enemigos, nosotros también. Tal vez tu no quieras ser mi amiga", le dijo Züleyha al momento de entrar en la casa con unos bocados que llevó de regalo como forma de gentileza por ahora ser vecinos.

"¿Por qué dices eso?, ¿por ser la ex de Yilmaz? si para mi el pasado fuera un problema no me hubiera venido a vivir a la mansión", contestó Müjgan, invitándola luego a pasar y tomar asiento para beber un te mientras conversan.

Con la mirada perturbada por los portarretrartos en los que se ve a Müjgan con Yilmaz en pleno casamiento, Züleyha se muestra como una mujer superada ante la médica, a quien le dice que ella ahora es feliz porque espera su segundo hijo con Demir, su esposo.

Sin embargo, la médica advierte que en la mirada de Züleyha hay un dolor que aún está presente mientras deja que ella siga hablando y preguntando de la vida de esa pareja en la mansión.

Cuando Züleyha se aleja de esta vivienda, advierte que estaba siendo espiada por las empleadas de Demir, lo que generará que luego él sepa lo que acababa de ocurrir.

Desde que los Akkaya se convirtieron en vecinos de los Yaman, la tensión va en aumento. La aparente vida feliz del matrimonio de Müjgan y Yilmaz altera a Züleyha que no puede evitar espiarlos. Los jóvenes comparten cenas con amigos y gestos cómplices y Müjgan se da cuenta que la joven lo sigue atentamente.

Esto no pasa inadvertido para Hünkar que la encuentra con lágrimas en los ojos y vuelve a advertirle que se aleje de Yilmaz, que apostó a su esposa y al bebé que ambos esperan.