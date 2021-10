Natalia Oreiro y Carlos Baute, a los besos

lunes, 4 de octubre de 2021 17:50

Natalia Oreiro no tuvo dudas, encaró a Carlos Baute y le comió la boca arriba del escenario. Así fue la sorpresa que dio la cantante y actriz uruguaya, radicada en Argentina, en medio de los Premios Platino cuando subió al escenario junto al cantante venezolano.

El acto que ambos protagonizaron ante la atenta mirada de todos, no habría estado preparado y Baute no se lo esperaba. Todo ocurrió cuando en plena versión del clásico Quizás, quizás, quizás durante la ceremonia, Oreiro le dio un beso en la boca a Baute al final de la interpretación.

El beso de Natalia Oreiro a Carlos Baute se robó los aplausos de los premios "Platino"

Las series de TV triunfadoras fueron "El olvido que seremos" y "Patria". Un desfile de estrellas sobre el escenario.https://t.co/3Y2XQpXMZD pic.twitter.com/K3CAHND71R — Subrayado (@Subrayado) October 4, 2021

La reacción no dejó de sorprender al propio artista quien divertido aclaró que “esto no estaba ensayado. Me ha gustado, me ha gustado”. Entre risas y disfrutando de lo ocurrido, agregó: “Buenas noches. Gracias por existir a los Premios Platino, que deberían haber existido desde hace muchos más años”, cerró el venezolano.

Natalia Oreiro, Carlos Baute, Becky G. y el violinista Ara Malikian fueron algunos de los reconocidos artistas que integraron las presentaciones musicales de la ceremonia de los premios Platino a la actividad audiovisual iberoamericana que se entregaron este domingo en el Palacio Municipal de Madrid.

La gala, que se realizó de manera presencial acompañada por el todavía benevolente clima de principios de otoño, estuvo conducida por la intérprete colombiano-española Juana Acosta y su colega mexicano Luis Gerardo Méndez, y contó con varios pasajes musicales a lo largo de su desarrollo.