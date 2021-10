"Fui porque se me dio la gana", dijo L-Gante tras las críticas por ir a ver a Alberto Fernández a Olivos

lunes, 4 de octubre de 2021 15:16

"Porque se me da la gana". Con esa expresión contundente, e cantante Elián Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, habló de su visita a la residencia de Olivos, donde visitó al presidente Alberto Fernández.

El mandatario nacional recibió el domingo al influencer y entorno a esto se generaron cientos de críticas y repercusiones, sobre las que Valenzuela salió a hablar.

El padre de Jamaica usó las redes sociales para hacer frente a las críticas y explicó que lo hizo para que se escuche la "voz del pueblo". "Tuve una charla con el presidente. A base de esto que sucedió hacia toda la gente dedicó estas palabras", lanzó en las primeas líneas que se lee de su texto.

Luego agrgó: "soy Elian Ángel Valenzuela, más conocido como LGANTE; con tan solo 21 años me las arregle como pude y logre muchas cosas, como formar y sacar a mi familia adelante o qué el presidente me reciba para saber lo que él piensa y yo hacerle saber mi pensamiento", señaló en Facebook.

Luego agregó: "Si el día de mañana hay otro presidente y me recibe también voy a estar. Porque Tengo el privilegio y porque se me da la gana. A mí no me importan los partidos políticos a mí me importa EL PUEBLO y que su VOZ se escuche."

"A mí no me invitaron. A mí se me ocurrió la idea de conocer al presidente de mi país. Y ASÍ FUE", finalizó.

El presidente Alberto Fernández recibió al cantante popular Elián Ángel Valenzuela, conocido como L-Gante, en la residencia de Olivos, en un encuentro distendido en el que ambos dialogaron sobre las necesidades de la juventud y la importancia de la educación, entre otros temas.



La cita se produjo el sábado último, a partir del interés del mandatario de conocer al artista, y fue emitida hoy a través del canal de YouTube del Presidente. En la reunión, L-Gante le contó al jefe de Estado sobre sus inicios en la música y en el mercado laboral, donde hizo su primera experiencia contratado de manera informal en una fábrica de plásticos.





El artista asistió junto a su pareja, Tamara Báez; la pequeña hija de ambos, Jamaica, y su madre, Claudia Valenzuela, mientras que el Presidente estuvo acompañado por la primera dama, Fabiola Yáñez. En el intercambio, L-Gante apoyó la intención del Gobierno nacional de convertir los planes sociales en trabajo, una "idea" que él también dijo haber tenido tiempo atrás.



El artista resaltó además la importancia de la educación al advertir que los jóvenes deben tener los "estudios completos" porque "de ahí empieza el futuro", y contó incluso que, más allá de su actividad en la música, tiene previsto estudiar una carrera cuando termine los estudios secundarios.



"Que los jóvenes no tengan miedo ni nada raro a la hora de hablar con alguien mayor", expresó L-Gante, quien valoró haber sido recibido por el Presidente y que desde la política quieran "entender a un pibe" como él. Fernández, por su parte, señaló desde sus redes sociales que pudo tratar con un "joven talentoso" a quien quiso escuchar en una conversación que le "sirvió mucho".



"Habíamos quedado en vernos y esperé a que pasaran las elecciones para poder conversar con él sin que la disputa electoral enturbiara el diálogo", había aclarado el mandatario, al inicio del video, sobre su encuentro con el cantante, de quien dijo que le importaba su mirada sobre el "presente".