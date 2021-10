El duro momento de Juariu: "hasta el día de hoy estoy en tratamiento"

domingo, 31 de octubre de 2021 00:00

Este sábado, la influencer Juariu estuvo invitada al programa de Andy Kusnetzoff junto con Luciano Pereyra, la instagramer Juariu, la periodista Débora Plager, la candidata a diputada por el Frente de Todos Victoria Tolosa Paz y el cantautor Coti.

Con su habitual consigna de "Avancen hasta el punto de encuentro los que...", esta vez el conductor les pidió que dieran un paso adelante aquellos que hubiesen temido por su vida. La periodista decidió caminar y relatar cuando padeció cáncer.

Noticias Relacionadas Wanda dejó atrás la pelea pero se transformó en una fiera para Halloween

"Yo hace 4 años tuve cáncer de mama. Me estaba bañando, me toque un bultito, y fui inmediatamente a ver a un ginecólogo. Me hicieron una eco y era un quiste pero al lado había un tumor de siete milímetros”, recordó.

Si bien ya está recuperada, todavía lidia con las consecuencias. "Fui al Hospital Italiano, y cuando el médico ve la eco me dice: ‘lo operamos. Si es malo, lo sacamos. Si es bueno, no pasa nada’. Me opere y era malo. Hasta el día de hoy estoy haciendo un tratamiento hormonal, estoy como en menopausia durante cinco años”, agregó.

“La verdad no me lo esperaba, no tenía antecedentes. Fue la primera vez que me tuve que someter a rayos, estaba sola acá con mi marido, fue bastante duro. Ahí tuve miedo de morirme. Venia de un año difícil laboralmente y esto me hizo replantear de qué me estaba quejando. No me hace mal hablarlo, al contrario me hace bien, es como un cable a tierra. Me hace volver a la realidad y no preocuparme por tonteras”, sentenció.