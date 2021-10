Züleyha: esto pasó en una semana marcada por el dolor y la esperanza en Cukurova

sábado, 30 de octubre de 2021 00:00

Esta semana, el dolor atravesó los capítulos de Züleyha por la pantalla de Telefe. La novela turca tuvo en el centro de la trama el parto casi paralelo de Züleyha y Müjgan pero con la diferencia de que la primera estaba casi en término mientras que a la segunda le faltaba un mes y medio de gestación.

Tras sufrir desprendimiento de placenta y con insistencia inquebrantable, Müjgan convence a Sabahattin que no induzca el parto. Su bebé aún necesita más tiempo de gestación pero el peligro que corría su vida hizo inevitable este pedido. A partir de esto tuvo su hijo prematuro y con esto debió quedar en incubadora.

Este momento tan importante en la vida de Müjgan quedó empañado no solo porque su bebé llegó prematuro sino porque su marido, Yilmaz no estuvo a su lado cuando ella lo necesitó. Sino que él estuvo con Züleyha e incluso fue él quien llevó a su ex al hospital para que diera a luz. Eso lo vio Müjgan y no lo perdonó.

Ver a su pequeño en incubadora, tan indefenso y frágil, llevó a Yilmaz a confesarse con Sabbahatin. "Züleyha ya está en el pasado desde el momento que supe que iba a ser padre. Pero Müjgan está primero, no se merece esto". El médico lo consuela: "ya pasará. ya lo verás".

Mientras, en otra habitación, Züleyha se recupera y escucha los elogios de Demir a su bebé: "¿Y el color de sus ojos? Parece que son verdes". Luego una enfermera hace un comentario inesperado: "¿y a quién se parece Adnan, señor Demir? ¿A usted o a la señora Züleyha?". Las caras develan la duda. En tanto, Züleyha nota que su suegra quiere alejarla de la bebé, en un signo de la venganza que se viene.

Por otra parte, Müjgan va a ver a su bebé. Conmovida y desencajada, habla directamente a Fekeli e ignora a Yilmaz: "padrino, quiero que a mi hijo le pongan un nombre".

El dolor que siente Müjgan por ver a su bebé al borde de la muerte, la lleva a entrar en la locura y enfrentarse luego a Züleyha cuando ella va a verla para acompañarla en el difícil momento. "Viniste acá para ver lo devastada y angustiada que estoy. ¿Sientes lástima por mi Züleyha?", lanzó la médica a los gritos en el pasillo del hospital.

Luego asegurará: "Mi hijo vivirá. No quiero la pena de nadie, no me miren con ojos compasivos. Mi hijo vivirá y tu Züleyha no podrás ser feliz sobre esto".

Tras este brote desesperado por la situación de su bebé, ella le pidió a Dios que le quitara su vida y se la diera a su hijo. "Mi hijo, mi amor, el que he estado esperando. Si pudiera escuchar tu voz, tan solo cuidarte, acostarte en mi pecho, dormir contigo. Vamos despierta, mírame, aunque sea sonrieme una vez", expresó Müjgan en una carta que le escribió a su bebé sumida en el dolor en la habitación del hospital mientras su niño seguía en la incubadora, una semana después.

Pero todo ese dolor llegará a su fin. Es que el bebé de Müjgan logró sobrevivir. Ella llamó por teléfono a Yilmaz para darle la noticia y una vez en el hospital conoce que los pulmones del prematuro lograron desarrollarse y de esa forma ya está preparado para vivir fuera de la incubadora.

Por otro lado, Adnan queda al borde de la muerte después de ingresar al establo y este quedar envuelto en llamas por un incendio. En ese momento Sermin ve que el niño estaba adentro y no duda en ir a buscarlo para salvarlo. Al ingresar, el fuego ya había tomado todo el lugar y la desesperación desborda a Züleyha que ve todo desde afuera.

Sin embargo, Sermin logra sacar al hijo de Züleyha con vida y se convierte en la nueva "héroe" de la familia.