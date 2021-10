Hercai: quienes son los que doblan al español las voces de Miran y Reyyan

sábado, 30 de octubre de 2021 00:00

Akin Akinözü el galán que se puso en la piel de Miran Aslanbey en Hercai, y Ebru Sahin, la bella actriz que protagonizó a Reyyan Sadoglu en la novela turca, tiene sus dobles y uno de ellos lo conoció. Se trata de los actores de doblaje Darwinn Le Roy y María Doris, dos chilenos que doblan la voz de los protagonistas al español, y sobre quienes Akin emitió una crítica.

Según publicó la revista People en español, el chileno Darwinn reveló que es actor de doblajes desde hace 11 años y una característica propia en su manera de hacer su trabajo, fue resaltada por Akin. El latinoamericano contó: "comencé a grabar personajes pequeños en distintas series y películas para finalmente comenzar a ser considerado para las pruebas de roles protagónicos. En estas pruebas la productora propone una terna de voces al cliente, quien es el que finalmente decide. Así fue como terminé siendo la voz de Miran".

Mientras que María, aseguró: "Cuando me llamaron para grabar el personaje de Reyyan en Hercai: amor y venganza, desconocía todo sobre ella, el éxito que tenía, su audiencia, su historia, todo. Me presenté al estudio de grabación y solo comentamos de qué se trataba a grandes rasgos la serie, me explicaron cómo era este personaje y su desarrollo a lo largo de la historia y así fue como comenzamos a grabar los primeros 5 capítulos de esta tremenda serie".

En la entrevista, Darwinn aseguró que en un primer momento pensó que el personaje de Akinözü era el del típico galán en una historia de amor, aunque con el paso del tiempo se dio cuenta que se equivocó. "El personaje de Miran es muy complejo y lo fuimos descubriendo al igual que el público, a medida que avanzaba la historia (...) Como no sabíamos el desarrollo de la trama, trabajamos en descifrar la serie, quién decía la verdad, cuál era el real propósito de los personajes, qué historia era la que Miran realmente creía, etc", dijo sobre su trabajo.

En tanto que María contó sobre el personaje que interpreta Ebru, que: "Lo primero que pensé sobre Reyyan es que era una chica dulce e ingenua pero que a su vez tenía ímpetu para enfrentarse a las distintas situaciones que se le iban presentando y en base a eso fuimos construyendo su personalidad vocal".

Por su parte, Darwinn aseguró que hacer la voz de Miran es "muy agotador". "Sin duda es uno de los trabajos más difíciles que he tenido hasta ahora. Fue un tremendo desgaste físico, vocal y emocional", dijo, entrevista que posiblemente pudo leer el propio Akin, ya que al ser consultado y ver cómo su voz se dobló al español, emitió su crítica.

"Es un poco raro porque uno está acostumbrado a ver a su personaje hablar en su lengua nativa; sin embargo, me parece que funciona y lo más importante es que tiene sentido. Pude captar el idioma universal de las emociones", comentó el galán turco a People.

Además, fue un poco más allá y decidió no quedarse con sólo escuchar su voz sin entender lo que se decía. "Te cuento que me metí a clases de español y me fue más fácil aprender al ver a mi personaje hablando en ese idioma", finalizó.