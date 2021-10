Ronnie Arias sorprendió al revelar su romance con un soldado sanjuanino

domingo, 3 de octubre de 2021 11:13

Ronnie Arias fue uno de los invitados de "PH Podemos Hablar" y sorprendió con una revelación. En el programa de la noche del sábado de Telefe, no esquivó a un pedido del conductor Andy Kusnetzoff relacionado a la etapa en la que le tocó realizar el Servicio Militar Obligatorio.

"Una vez me contó hace 15 años, Ronnie, algo y me dije: "se lo voy a tirar el día que venga". No vino nunca, ¡hasta hoy! Ronnie... la colimba", disparó Andy. El conductor y productor no tuvo problema en contar los detalles: "soy soldado clase ´62, Arias Horacio. Escuela de Suboficiales Sargento Cabral. El día de mi baja era el 2 de abril de 1982, no sé si les suena a algo; el día que le declaramos la guerra a los ingleses por las Islas Malvinas y aparte, viví una gran historia de amor ahí con un soldado sanjuanino que sí fue a Malvinas".

Y arremetió: "¿vos querés que te hable de la parte morbo o de la historia de amor?". Andy recordó que habían hablado del tema y que Ronnie le dijo que :"todos deberían tener un touch gay con alguien en algún momento de su vida".

El conductor destacó: "como yo tuve la suerte de ser muy hermoso (risas), he seducido a varios de mis compañeros en la Escuela de Suboficiales. Pensá que todos teníamos 19 años y hay toda una experimentación sexual y estando encerrados, hace que eso sea mucho más... las hormonas explotan".

"Yo puedo decir que más allá de haber sido el novio del chofer del coronel, tuve unos cuantos affaires con otros compañeros", confesó, dando otra pista del sanjuanino. ¡Qué historia!