Züleyha Tierra Amarga: Müjgan enloquecerá en el capítulo de este jueves

jueves, 28 de octubre de 2021 00:00

Momento de mucho dolor y dramatismo se vivirá este jueves en Züleyha. La novela turca que conquista a la audiencia en las tardes por Telefe, se verá atravesado por un doloroso momento.

Este miércoles se vio cuando Müjgan quedó sumida en el dolor por la llegada de su bebé de forma prematura mientras Züleyha recibió a su bebé en excelente estado de salud. "Mi hijo está en la incubadora que Züleyha dio de regalo a este hospital", lamentó Müjgan sin poder creer ver a su bebé tratando de sobrevivir conectado a un respirador.

"Vine a mi hospital por mi cuenta, todos te buscaron y no estabas. Dónde estábas", expresó con profundo dolor la joven médica quien trata de conectarse con su niño a través del vidrio de la incubadora.

Este jueves se verá que Demir prepara un gran festejo para recibir a su hija Leila mientras Yilmaz llora la difícil situación que le toca vivir. Pero lo que es peor aún: su mujer está cayendo en un pozo del que no puede salir de angustia y rencor.

Precisamente ese cuadro impulsará a Müjgan a caminar entre la cordura y la locura. En este contexto irá a ver a su hijo a Neonatología donde permanece en la incubadora y Züleyha la verá. En ese momento tratará de alentarla y darle palabras de fuerza y esperanza para que atraviese este momento. Sin embargo esas palabras serán considerados dardos por Müjgan que no le perdona que su marido haya estado con ella cuando más lo necesitó.

Eso desencadenará una discusión en la sala de espera, donde la locura de la doctora quedará al descubierto. Allí no podrá controlarse y quedará desbordada y fuera de sí, sin escuchar a nadie de los que la rodean.

Por su parte, Yilmaz le pide a la vida que retenga a su hijo: "No puedo perder la esperanza, no me lo permitiré. Si pudiera le daría mi vida".