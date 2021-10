Tragedia en Rust: un asistente reconoció que no revisó el arma que gatilló Alec Baldwin

jueves, 28 de octubre de 2021 14:36

El asistente del director de "Rust", David Halls, reconoció a los investigadores que no había revisado el arma que gatilló Alec Baldwin y mató a la directora de fotografía del filme, para constatar que no tuviera municiones reales antes de dársela al actor, informó la prensa internacional.



David Halls fue una de las pocas personas, junto a Baldwin, que manipuló el arma antes del disparo accidental del jueves pasado que terminó con la vida de Halyna Hutchins e hirió al director del filme, Joel Souza.



Si bien ya había declarado que el arma era una "pistola fría" (sin municiones reales) antes de dársela al actor, de la declaración presentada ayer surgieron nuevos detalles.



Según el sitio especializado Variety, Halls reconoció a los investigadores que no se detuvo a revisar el cargador ya que pensó que contenía balas de mentira.



"Cuando Hannah (la responsable de las armas del set) le mostró el arma de fuego antes de continuar con el ensayo, solo recordaba haber visto tres municiones", dice la declaración jurada que reconstruye los dichos de Hall en el marco de la investigación en curso.



"Él reconoció que debería haber revisado todas, pero no lo hizo, y no podía recordar si ella hizo girar el tambor".



Mary Carmack-Altwies, fiscal de distrito local, dijo ayer en una conferencia de prensa que "es demasiado pronto para decir si se presentarán cargos".