Hercai: avance del capítulo de este jueves 28 de octubre marcado por la toma de un rehén

jueves, 28 de octubre de 2021 00:00

Hercai vivirá un tenso episodio este jueves 28 de octubre, después de que Azat llegue hasta la mansión de los Aslanbey a acusar a Miran de haber secuestrado a Reyyan. Todo se dará en medio de los gritos de Gönül, la hija de Sultana.

En el capítulo de este miércoles, Azat llegó a la casa Aslanbey y de una patada abrió la puerta y comenzó a llamar a Miran y Reyyan. "¿Dónde están Miran y Reyyan?", la cuestionó el hombre a Azize, sin bajar el tono de voz. "Sal en mi contra, no me iré de aquí sin Reyyan", insistió y al ver que los guardias le apuntaban a la cabeza, tomó como rehén a Gonül.

"Azat, ¿qué estás haciendo? ¿Miran secuestró a Reyyan? ¿Qué sucedió?", le preguntó preocupada Gönül. "Lo que buscas no está aquí", le indicó Azize mientras bajaba las escaleras e intentaba sacarlo del lugar. Entre amenazas, el prometido de Reyyan se llevó Gönül. "Hay un precio que pagar... ya no tengo paciencia ni límites", le aseguró a Azize. Y agregó: "Retira a tus hombres, Azize Aslanbey".

En el capítulo de este jueves, la madre de Gönül irá hasta la casa de los Sadoglu para reclamar por su hija que fue secuestrada por Azat. En medio de gritos pedirá a esa familia que le devuelvan a su hija y eso generará gran sorpresa y hasta solidaridad de la mano de la madre de Reyyan.

"Diganme dónde está mi hija. Familia Sadoglu dónde está Gönül", lanzará la Sultana desesperada ante la madre de Reyyan que sorprendida le preguntará qué hace ahí y dónde está su hija. En ese momento la mujer Aslanbey agarrará del cuello a la madre de Azat para matarla pero todos se opondrán.

Por otro lado, Azat buscará venganza porque Miran se llevó su futura mujer y para ello mantendrá cautiva a Gönül en un galpón. Allí, ella no para de llorar y no entenderá qué es lo que ocurre. La joven le recriminará que todo esto es por culpa de Reyyan que se metió en sus vidas pero él rechazará todos esos pensamientos.

"Está aterrada, ¿no te compadeces de ella? Todo lo que le pasó es culpa de ustedes. Ustedes metieron a una chica inocente en problemas y siguen haciéndolo. Quien ayude a Miran es culpable, quien haya sido testigo y haya dejado que esto suceda, es culpable", apuntará él en el capítulo que se verá este jueves por Telefe.

Por su parte, Miran llevará a Reyyan a un lugar alejado de las mansiones para esconderse y le exigirá que tire toda la ropa de la boda que lleva puesta. A su vez le advertirá que no quiere que use ningún anillo en su mano más que el que él le regaló. Pero ella se enfrentará y le dirá que no quiere que la trate como de su pertenencia.