"Todo fluye": Sabrina Rojas mostró la buena relación con su ex Luciano Castro y su pareja Tucu López

miércoles, 27 de octubre de 2021 14:33

Luego de que se confirmara que Luciano Castro no seguirá formando parte de Desnudos durante la temporada de verano y que el supuesto motivo de su salida sería que no quiere seguir compartiendo escenario con su exesposa, Sabrina Rojas, ella se encargó de aclarar cómo es su relación. A través de sus redes sociales compartió una imagen junto a su ex y a su pareja actual, el Tucu López.

"Cuando todo fluye, en vez de pensar en dividir podés sumar", comenzó. Y agregó: "De a poco en esta familia ensamblada somos más y amo que sea así". Cabe señalar que semanas atrás Luciano confirmó su romance con Flor Vigna, quien es mucho más joven que él, y según revelaron Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en Intrusos, a Sabrina no le cayó nada bien la relación. Sin embargo, públicamente se muestra muy compinche con el padre de sus hijos Esperanza y Fausto y a su vez, enamoradísima de López.

Pero desde el momento en el que hicieron pública su separación, Rojas dejó claro que no tiene ningún inconveniente con que Luciano salga con otras mujeres. "Somos dos personas separadas que no nos debemos nada, que tenemos las cosas en claro. Y por eso yo también me puedo permitir vivir mi presente con esta liviandad, porque no tengo nada ni a nadie a quien rendirle cuentas porque nadie me las pide, y así tiene que ser. Hoy la separación es definitiva, pero seguimos siendo familia, siempre", declaró.

Mientras que Castro reconoció que le costaba procesar la imagen de su exmujer junto a López, pero que estaba muy contento por ella. "Es raro ver a una persona que estuvo con vos tanto tiempo con otra, pero no pasa nada malo. Yo ya lo sabía desde mucho tiempo antes de que lo sepan ustedes. Me pongo contento porque Sabri está contenta. Y si mis hijos la ven contenta es un golazo", explicó.

Eso sí, si bien cada uno hace su vida se pusieron de acuerdo en preservar a sus hijos al máximo, motivo por el que todavía no les hablaron sobre sus respectivos noviazgos. "Eso es cuando lo consideremos. En este caso es de a dos. O puede ser de a cuatro. Lo decidimos entre todos cuándo es el momento", manifestó Castro a días de que saliera a la luz su nuevo romance. Lo cierto es que luego de varias crisis, Sabrina y Luciano lograron separarse en buenos términos y mantener casi una amistad.