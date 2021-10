Se viene la segunda: tras el escándalo, Susana Giménez entrevistará a Wanda Nara

miércoles, 27 de octubre de 2021 14:59

El pasado 22 de octubre, uno de los temas del momento era el escándalo por el intercambio de mensajes entre Mauro Icardi y María Eugenia "China" Suárez que devino en la separación del futbolista del PSG de Wanda Nara. Ese día, Telefe decidió emitir uno de los especiales de Susana Giménez en el que la diva de los teléfonos visitó a Wanda Nara.

En esa oportunidad, compartió un recorrido por Italia en el que compartió con la empresaria parte de su rutina y su vida en familia con su esposo Mauro Icardi. La decisión del canal no fue azarosa y le rindió en números de rating.

Pasada la tormenta, tomó fuerza un rumor que hoy se confirmó. Susana Giménez viajará a París para entrevistar nuevamente a Wanda y conocer su versión de la crisis que casi pone fin a un matrimonio de 8 años. La diva retomará así sus especiales para Telefe y se espera que en noviembre llegue a la pantalla.

La confirmación de la reconciliación definitiva llegó el pasado 25 de octubre.

"Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido, quede muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos. Fuimos al abogado. En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el Acuerdo" detalló claramente la empresaria y además, manager del futbolista del PSG, padre de Francesca e Isabella.

Y sentenció que fue lo que cambió el rumbo de lo que parecía un final decretado. "Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: “Te di todo y tenes todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mi”. Y ahí me dí cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él. Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te Amo @mauroicardi".