Dani "La Chepi" deja Telefe y se suma al Prime Time de El Trece

Dani "La Chepi" Viaggiamari tuvo un rol con bajo perfil como host digital de "Bake Off Argentina", tras un paso arrasador como participante de "Masterchef Celebrity 2". Este martes se conoció que dará un salto en su carrera que la llevará a dejar Telefe.

Se sumará como conductora a la apuesta de El Trece para competir, nada más y nada menos, que con "Masterchef Celebrity 3". Se trata de "El juego de la oca", un ciclo que tendrá también a "El Pollo" Álvarez y Martina Fasce.

El programa, que se emitió en la TV local a comienzos de los `90 en nuestro país, será una versión moderna del clásico infantil con prendas más arriesgadas y divertidas, orientadas al público familiar y a ocupar el Prime Time de verano.

Los ensayos del programa ya comenzaron días atrás y se habló de Pampita Ardohain como coconductora pero finalmente, la influencer y cantante quedó seleccionada. En estos días comenzarán las grabaciones.

En tanto, el pasado 11 de octubre se grabó la final del reality "Bake Off Argentina" y la host digital del programa Dani "La Chepi" Viaggiamari compartió algunas instancias de la jornada que compartió con su hija Isa.

"Es el último día de grabación de Bake Off", dice Dani al llegar al set y su hija agrega "no me puedo ir sin ver a Betu y a mi abuela Dolli". En eso, la nena se va directamente al camarín de Dolli Irigoyen, con quien tuvo una gran química y simpatía.

"La Chepi" disfrutó de los mimos de su equipo y también resaltó el aporte de Gabriel, el primer eliminado del reality, que estaba en el set. "Quiero decir públicamente que me salvaste la torta del hijo de mi novio... con el licor que hacés. Te juro que era el toque que le faltaba. El gusto se lo diste vos".

En tanto, Isa disfrutó de pasear en un carrito en el set y le pedía a su mamá quedarse "un ratito más" disfrutando del reality. "Divertite", le aclara Dani. Aunque al llegar el final de la jornada, no pudo convencerla de irse a casa.

Lo que vino después fue una fiesta con baile incluido con los integrantes de la producción que disfrutaron todos. ¿Quién habrá resultado ganador/a?